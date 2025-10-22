Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, altı sezonun ardından büyük bir değişimle 7. sezona hazırlanıyor. Bozdağ Film yapımı dizi, yeni hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam edecek.

Yayın Tarihi ve Saat

Sezon finali, 4 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan 194. bölümle yapıldı. Dizinin 195. bölümünün 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanması bekleniyor.

Yeni Dönem: Orhan Bey

Osman Bey'in destansı anlatısının ardından bayrağı devralacak olan Orhan Bey dönemine giriliyor. Popüler oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey karakterine hayat verecek. Dizinin isminin "Kuruluş Orhan" olarak değişebileceği iddiaları sektörde konuşuluyor.

Hikaye ve Beklentiler

7. sezonda, Osman Bey'in kurduğu beyliğin devlete dönüşme sürecinde oğul Orhan Bey'in yaşadıkları ve fetihleri merkezde olacak. Yeni dönemde diziye Mert Yazıcıoğlu'nun performansının taze bir soluk getirmesi bekleniyor.

Genişleyen Oyuncu Kadrosu

Bozdağ Film, yeni sezonda iddialı bir kadro kurdu. Kadroya katılan usta isimler arasında Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen, Barış Falay ve Şükrü Özyıldız yer alıyor. Ayrıca sezonda yer alacak diğer oyuncular: Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve duayen sanatçı Cihan Ünal.

Kuruluş Osman, Osmanlı Devleti'nin kuruluş temellerinin anlatıldığı dönemi yeniden sahneye taşıyacak ve 29 Ekim akşamı Çarşamba yayınlandığında yine izleyicilerin odak noktası olacak. Resmi duyuru için gözler ATV ve Bozdağ Film'de.