  1. Anasayfa

  2. Medya

  3. Dizi

  4. Kusursuz dizisi başlayamadan final yaptı! Dev oyuncu kadrosuna büyük şok: İşte nedeni...

Kusursuz dizisi başlayamadan final yaptı! Dev oyuncu kadrosuna büyük şok: İşte nedeni...

Yayınlanma:
Kusursuz dizisi başlayamadan final yaptı! Dev oyuncu kadrosuna büyük şok: İşte nedeni...
O dizi başlayamadan final yaptı! Dizinin hayranları hüsrana uğradı. Detaylar haberimizde.

Kusursuz dizisi bir kez daha iptal edildi. Dizinin iptal edilmesinin detaylarına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

KUSURSUZ DİZİSİNDE TEKRARDAN İPTAL KARARI

BluTV'de yayınlanacak olan büyük ilgi ile beklenen Kusursuz dizisi bir kez daha iptal edildi. Başrollerini Tolga Sarıtaş, Melisa Şenolsun, Ali Gözüşirin, Onur Durmaz ve Ece Yüksel paylaşmıştı. Dizinin yönetmeni Ender Mıhlar, senaristleri ise Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim. Dizi ani bir şekilde iptal edildi.

kusursuz dizisinin iptalina karar verildi

Dizinin iptal edilmesinin nedeni Rus yapım ekibi ve Rus oyuncularıyla yaşanan sorunlar ve iki ülke arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar. Kusursuz dizisi iki yıl önce de sete çıkma aşamasındayken iptal edildi. İki sene önce iptal edilen projede Aybüke Pusat, Büşra Develi, Furkan Andıç ve Sercan Badur gibi isimler bulunmaktaydı. Dizinin iptali merakla bekleyen hayranlarının yüzünü düşürdü.

Medya
MasterChef'te elenen isim herkesi gözyaşlarına boğdu! O hatası başını yaktı
MasterChef'te elenen isim herkesi gözyaşlarına boğdu! O hatası başını yaktı
Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında birbirine girdi! Programı terk etti, izleyiciler şaşkına döndü
Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında birbirine girdi! Programı terk etti, izleyiciler şaşkına döndü
MasterChef tarihinde bu ilk kez oluyor! Şefler ne yapacağını şaşırdı: Ekranlara verilmedi
MasterChef tarihinde bu ilk kez oluyor! Şefler ne yapacağını şaşırdı: Ekranlara verilmedi
Kanal D'nin iddialı yapımı yeni sezonda olmayacak! Apar topar final kararı geldi
Kanal D'nin iddialı yapımı yeni sezonda olmayacak! Apar topar final kararı geldi
Kızılcık Şerbeti izleyicisine güzel haber! Fenomen dizi için günler kaldı: Kızılcık Şerbeti 2.sezon yayın tarihi…
Kızılcık Şerbeti izleyicisine güzel haber! Fenomen dizi için günler kaldı: Kızılcık Şerbeti 2.sezon yayın tarihi…
Yalı Çapkını'na bomba isim geliyor! Ferit'in tahtını elinden alacak: Reytingleri bu kez o sallayacak
Yalı Çapkını'na bomba isim geliyor! Ferit'in tahtını elinden alacak: Reytingleri bu kez o sallayacak
Yalı Çapkını dizisinden yeni sezonda bomba karar! Tüm isimler sil baştan: Sevilmeyen o karakter artık olmayacak!
Yalı Çapkını dizisinden yeni sezonda bomba karar! Tüm isimler sil baştan: Sevilmeyen o karakter artık olmayacak!