Kusursuz dizisi başlayamadan final yaptı! Dev oyuncu kadrosuna büyük şok: İşte nedeni...

Kusursuz dizisi bir kez daha iptal edildi. Dizinin iptal edilmesinin detaylarına haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.



KUSURSUZ DİZİSİNDE TEKRARDAN İPTAL KARARI

BluTV'de yayınlanacak olan büyük ilgi ile beklenen Kusursuz dizisi bir kez daha iptal edildi. Başrollerini Tolga Sarıtaş, Melisa Şenolsun, Ali Gözüşirin, Onur Durmaz ve Ece Yüksel paylaşmıştı. Dizinin yönetmeni Ender Mıhlar, senaristleri ise Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim. Dizi ani bir şekilde iptal edildi.





Dizinin iptal edilmesinin nedeni Rus yapım ekibi ve Rus oyuncularıyla yaşanan sorunlar ve iki ülke arasında yaşanan bazı anlaşmazlıklar. Kusursuz dizisi iki yıl önce de sete çıkma aşamasındayken iptal edildi. İki sene önce iptal edilen projede Aybüke Pusat, Büşra Develi, Furkan Andıç ve Sercan Badur gibi isimler bulunmaktaydı. Dizinin iptali merakla bekleyen hayranlarının yüzünü düşürdü.