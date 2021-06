Law School Kore dizisi konusu ve oyuncuları

2020-2021 yılları arasında yayımlanan Güney Kore yapımı Law School 16 bölümden oluşuyor. Dizinin yapımcılığını JTBC’nin yaptığı dizi kısa süre sonra Netflix’de de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Kim Suk-Yoon yer alırken senaristliğini Seo-In yapmaktadır. Law School dizisi, hukuk fakültesinde profesörlük yapan Yang Jong-Hoon ve öğrencilerinin yaşadığı esrarengiz suç olayları üzerine dönüyor.

Law School dizisinin konusu nedir?

Dizi Hankuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir grup öğrencinin dava dosyalarını inceleyerek kendini kanıtlamaya çalışmasıyla başlar. Dizinin ilk sahnelerinde odasında ölü olarak bulunan Profesör Seo Byung-ju’nun esrarengiz ölümü üzerine farklı karakterlere sahip bir grup öğrenci bir araya gelir ve olayların perde arkasını araştırmaya başlar.

Law School oyuncuları kimlerdir?

, dizide hukuk fakültesinde profesörlük yapan aynı zamanda başarılı bir ceza hukuku savcısı olan Yang Jong-Hoon karakterine hayat veriyor. Çok açık sözlü ve sert bir karakter olan Yang Jong-Hoon tüm öğrencilerin korkulu rüyasıdır. Sadece hukuk alanında başarılı olacağına inandığı öğrencileri yetiştirmeye odaklıdır.

Ryu Hye-Young, dizide birinci sınıf öğrencisi maddi durumu çok iyi olmayan hukuk fakültesini zorlukla kazanmış Kang So karakterini canlandırıyor. Okuldaki zengin öğrenciler arasında çekingen tavırları olsa da hırslı azimli bir karakteri vardır.

Kim Beom, hepimizin birçok diziden tanıdığı başarılı k-drama aktörlerinden biri. En son Tale of the Nine Tailed dizisinde oynadığı rol ile büyük beğeni toplamıştı. Genellikle kötü karakterleri canlandıran oyuncu bu dizide hırslı, çekici ve başarılı bir avukat olmak isteyen Han Joon-Hwi karakterini canlandırıyor.

İlk bölümlerde karmaşık gelen olay öyküsüne rağmen ilerleyen bölümlerde nefes kesen ve izleyicide merak uyandıran suç örgüsünün anlatıldığı drama dizisi özellikle polisiye filim severlerin ilgisini çekebilir. 16 bölüm olmasına rağmen soluksuz izlenebilecek kıvamda olan Law School’un IMDB puanı ise 7,9’dur.