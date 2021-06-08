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Leyla İle Mecnun dizisi yeni Leyla'sı kim olacak? Exxen Leyla İle Mecnun yeni Leyla belli oldu

Leyla ile Mecnun dizisinin tekrar çekileceği haberi tüm diziseverleri heyecanlandırmıştı. Leyla ile Mecnun dizisi Exxen'de yayınlanacak. Dizide Leyla karakterini kimin canlandıracağı merak konusu oldu. Leyla ile Mecnun dizisinde yeni Leyla kim olacak? Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı belli oldu. İşte Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı...

08 Haziran 2021 Salı 20:44
Leyla İle Mecnun dizisi yeni Leyla'sı kim olacak? Exxen Leyla İle Mecnun yeni Leyla belli oldu
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Leyla ile Mecnun

Leyla İle Mecnun dizisi Exxen’de yayınlanacak. Dizide Leyla karakteri canlandıracak kişi merak ediliyordu. Bu konuyla ilgili ortaya bir iddia atıldı. Masumiyet dizisinde İrem rolünü canlandıran Deniz Işın’ın yeni Leyla olacağı iddia edildi. Masumiyet dizisinde dikkatleri üstüne çeken Deniz Işın’ın teklifi kabul ettiği aktarılmaktadır.


Leyla karakterini canlandırmak için düşünmeden teklifi kabul ettiği iddia edilen Deniz Işın’ın, komedi türüne olan alışkanlığından dolayı daha iyi bir rol sergileyeceğini düşündüğü açıklandı. Exxen’de yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla’sının kim olacağı yakın zamanda netlik kazanacak. Büyük ihtimalle Leyla karakterini Deniz Işın canlandıracak. Dizide diğer oyuncuların büyük bir çoğunluğu aynı kalacak.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 20:44
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