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Leyla ile Mecnun kadrosuna Asuman Dabak dahil oldu

Leyla İle Mecnun dizisi Exxen platformunda tekrar çekilecek. Dizinin fanları bu habere çok sevinmişti. Dizinin eski oyuncu kadrosunu korumaya çalışan ekip, dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Leyla ile Mecnun dizisine dahil olan oyuncu kim? Leyla İle Mecnun kadrosuna Asuman Dabak dahil oldu. Bu haberimizde Asuman Dabak hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Leyla ile Mecnun dizisine katılan Asuman Dabak hakkında merak edilenler...

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:32
Leyla ile Mecnun kadrosuna Asuman Dabak dahil oldu
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Leyla ile Mecnun dizisi Exxen’de tekrar çekileceği duyurulmuştu. 8 sene sonra aynı kadrosu ve aynı mekanlarla seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosuna bir isim daha katıldı. Leyla İle Mecnun dizisine katılan oyuncu kim?

Leyla ile Mecnun dizisi

Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant yer almaktadır. Bir dönem İskender’in eşi ve Mecnun’un annesi rolünde olan Pakize karakterini canlandıran Asuman Dabak da dizinin kadrosuna dahil oldu. Diziye gerçekleşen bu dönüş seyircileri oldukça mutlu etti.


Dizinin görüntü yönetmenliğini yapan Barbaros Engin sosyal medya hesabından bu dönüşe ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi.

 


Son Güncelleme: 05.07.2021 15:32
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Anahtar Kelimeler:
Asuman DabakLeyla Ile Mecnun Asuman Dabak
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