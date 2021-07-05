Leyla ile Mecnun kadrosuna Asuman Dabak dahil oldu

Leyla ile Mecnun dizisi Exxen’de tekrar çekileceği duyurulmuştu. 8 sene sonra aynı kadrosu ve aynı mekanlarla seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizinin oyuncu kadrosuna bir isim daha katıldı. Leyla İle Mecnun dizisine katılan oyuncu kim?

Leyla ile Mecnun dizisi

Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Deniz Işın ve Osman Sonant yer almaktadır. Bir dönem İskender’in eşi ve Mecnun’un annesi rolünde olan Pakize karakterini canlandıran Asuman Dabak da dizinin kadrosuna dahil oldu. Diziye gerçekleşen bu dönüş seyircileri oldukça mutlu etti.

Dizinin görüntü yönetmenliğini yapan Barbaros Engin sosyal medya hesabından bu dönüşe ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi.