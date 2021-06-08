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Lisey’s Story dizi konusu ve oyuncuları

Stephen King’in muhteşem eserinden uyarlanan Lisey’s Story 4 Haziran 2021’e Apple TV ekranlarında yerini alarak izleyici ile buluştu. Yayınlanmasını ardından senaryosu, yönetmeni ve oyuncularıyla büyük etki uyandıran dizi merak konusu oldu. Dünyaca ünlü yazar Stephen King’in kitabından uyarlanan Lisey’s Story dizisinin konusu nedir? Lisey’s Story dizisinde yer alan oyuncular kimlerdir? Lisey’s Story dizisinin perde arkasına dair detaylar haberimizde.

08 Haziran 2021 Salı 14:06
Lisey’s Story dizi konusu ve oyuncuları
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Dizi Scott ve Liseys Landon adında bir çiftin evliliğinin ardındaki gizli ve rahatsız edici karanlığı konu alıyor. Dizide Scott Landon karakterini canlandıran isim başarılı oyuncu Clive Owen olurken Liseys Landon karakterine ise Julianne Moore hayat veriyor. Dizide ikilinin oyunculukları göz dolduruyor. Amerikan yapımı ve bir ustanın kaleminden çıkan dizinin IMDB puan ise 6,3.

Lisey’s Story dizisinin konusu nedir?

Scott London dünyaca ünlü bir yazardır.  Mutlu ve romantik bir evlilik sürdüren çift beklenmedik şekilde Scott london’un ölümü üzerine tepetaklak olur. Liseys Landon kocasının ölümünün üzerinden iki sene geçmesine rağmen onu bir türlü unutamaz. Kafasında dolaşan soru işaretleri başına gelen ilginç olaylar onu kocasının ölümünü ve geçmişini araştırmaya iter. Evde kocasına ait şifreli ipuçları bulan Liseys kendisinin kim olduğunu evliliklerinin arkasındaki sırrın ne olduğuna dair birçok sorunun cevaplarını bulmaya çalışır. Bunu üzerine kendi hikâyesini yazmaya başlar ve geçmişine çarpıcı gerçeklerle karşılaşır.

Lisey’s Story dizisinin oyuncu ve karakterleri

Julianne Moore – Lisey Landon

Clive Owen – Scott Landon

Jennifer Jason Leigh – Darla Debusher


Joan Allen – Amanda Debusher

Dane DeHaan – Jim Dooley

Sung Kang – Dan Beckman

Ron Cephas Jones – Professor Roger Dashmiel

Sebastian Eugene Hansen – Küçük Scott

Claire Keane – Küçük Lisey



Son Güncelleme: 08.06.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
Stephen KingLisey’s StoryJulianne MooreClive Owen
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