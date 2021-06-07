Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları

Netflix platformunun en sevilen dizileri arasında yer alan Lucifer, 6. Sezon çekimlerinin başladığı yetkililer tarafından dizinin hayranlarına müjdelenmişti. Verilen bu müjdeli haber sonrasında dizinin hayranları, 6. Sezonun ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. İşte Lucifer dizisinin konusu, oyuncuları ve 6. Sezon yayın tarihine dair merak edilen tüm detaylar…

Lucifer dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Dizi, Tom Kapinos’un oluşturduğu Amerikan fantastik ve polisiye komedi-dram türünde bir dizidir. 25 Ocak 2016’da FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi; Neil Gaiman, Sam Kieth, Mike Dringenberg’in tasarladığı The Sandman isimli çizgi roman serisinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Dizinin senaristliğini yapan isim Mike Carey’dır.

2016 senesi Nisan’da FOX TV’de dizinin ikinci sezonunun yayınlanması için sözleşmeyi yenileme kararı verilmiştir. 29 Mayıs 2017’de sona eren ikinci sezondan sonra yılbaşı sonrasında 2 Ocak 2017’de üçüncü sezonu ile dizi yayınlanmaya devam etmiştir.

11 Mayıs 2018’de geniş kitlelere sahip Lucifer isimli dizinin iptal olduğu ve dördüncü sezonu ile yayınlanmayacağı kararı alınmıştır. Dizinin iptal kararından sonra diziyi severek izleyen hayranları sosyal medyadan dizinin devam etmesi adına geniş kampanyalara imza atmış ve bu sayede Lucifer dizisi tekrardan çekilmeye başlamıştır.

Lucifer dizisinin konusu

Hem cehennemden hem de cehennemde yürüttüğü işlerden bunalan şeytan, Los Angeles’taki görkemli ve ışıl ışıl hayat için hakimiyeti altında olan cehennemi bırakarak Los Angeles’ta “Lux” adını verdiği bir yer açıp dünyada faniler gibi yaşamayı tercih eder. Fakat kardeşi ile tanrı Lucifer’i rahat bırakmayacaktır…

Lucifer dizisinin oyuncu kadrosu

6. sezonu ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Lucifer isimli dizinin oyuncu kadrosunda bulunan isimlerin her biri bu zamana kadar ayrı ayrı ödüllere layık görülmüş oyuncular. İşte Lucifer oyuncu kadrosunda bulunan isimler:

- Tom Ellis - (Lucifer Moningstar Şeytan karakteri)

- Lauren German – (Dedektif Chloe Decker Dedektif karakter)

- Kevin Alejandro – (Dedektif Dan Espinoza karakter)

- B. Woodside – (Amenadiel Canaan karakter (Lucifer’ın İlk doğan melek.)

- Lesley-Ann Brandt

- Rachael Harris

- Aimee Garcia

- Scarlett Estevez

- Tricia Helfer

- Tom Welling

- Inbar Lavi

Lucifer dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer dizisi final mi yapıyor?

Sevilen dizi Lucifer’in altıncı sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin merakla beklenen altıncı sezonunun bu yılın sonunda veya 2022’nin ilk aylarında Netflix platformunda yayınlanması bekleniyor.

Ancak dizinin geçmiş sezonlarının başlangıç tarihine bakıldığında dizinin altıncı sezonu tahminlerimize göre bu yılın Eylül ayında yayınlanır.

Ayrıca, herkesin merak ettiği bir diğer konu da dizinin final yapıp yapmayacağı. Oyuncular pandemi şartlarında yapılan çekimlerden çok yorulduğu için yapımcı dizinin final yapmasına karar verdi. Dizi altıncı sezonunun sonunda final yaparak sevenlerine veda edecek.