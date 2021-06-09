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Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?

ATV’nin sevilen dizisi Maraşlı hakkında son zamanlarda final yapacağı söylentileri arttı. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin severleri ise Maraşlı final mi yapıyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte Maraşlı dizisinin yeni bölümü ve final söylentileriyle ilgili tüm detaylar…

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:10
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
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Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek Maraşlı dizisinde neler yaşanacağı seyirci tarafından merak ediliyor. İşte Maraşlı yeni bölümde yaşanacaklar.

Maraşlı yeni bölümde yaşanacaklar

ATV’nin sevilen dizisi Maraşlı final yapacak mı yapmayacak mı henüz belli değilken, dizi yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda olmaya devam edecek.


Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde, Maraşlı ile Savaş’ın adamlarının arasında çatışma yaşanacak. Mahur, Necati’yle saklandıkları yerde Savcı Tolga’yla bir araya gelir. Olayın yaşandığı yeri polis ile savcı da gelir ve Tolga, Maraşlı ile Mahur’un birlikte olmasından hoşlanmaz. Tolga, Maraşlı’ya Mehmet İnce hakkında soru sorduğu esnada Necati bir anda kayıplara karışır.

Mahur, korkuya kapılarak Necati’yi arar. Necati halen hayatta olduğundan dolayı Savaş daha çok gerilmeye başlar. Hurdacı ise Necati’nin kurtulmasına yardım edenin Maraşlı olduğunu öğrenince küplere biner.

Peki, Hurdacı’nın sıradaki adımı ne olacak? Savcı, Mehmet İnce’nin Maraşlı olduğu gerçeğine ulaşacak mı? Maraşlı, bilinmeyenleri Mahur’a anlatacak mı?

Merak edilen tüm soruların yanıtı bu akşam yayınlanacak yeni bölümde!


Son Güncelleme: 09.06.2021 12:10
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