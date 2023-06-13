MasterChef All Star ne zaman başlıyor, kadrosunda kimler var? MasterChef All Star 2023 başlangıç tarihi

MASTERCHEF ALL STAR İÇİN GERİ SAYIM!

TV8 ekranlarının en çok ilgi çeken yarışma programı olan Acun Ilıca yapımı Masterchef yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak. TV ekranlarında fragmanı yayınlanan program bu sezonda All Star olarak çekilecek. İşte ne zaman başlayacağı ve kadrosunda kimler olduğu?

Ünlü şeflerin sunduğu program bu sezon yine bomba gibi geliyor. Bir çok kişide all star masterchef I kaçırmamak için pür dikkat bekliyor. Sizler için All Star’ın ne zaman başlayacağını araştırdık. İşte detaylar…





TARİH BELLİ OLDU

MasterChef All Star 14 Haziran Çarşamba günü ekran karşısında olacak. İzleyicilerin merakla beklediği birinci bölüm de ise kadroda olan 5 kişinin ismi netlik kazandı.





MASTERCHEF ALL STAR JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

Programın fragmanında Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken, Somer Sivrioğlu’nun olmaması sevenlerini üzdü. Ancak bu sezonda yeni bir şef daha kadroya dahil oluyor. ünlü şeflerden Yılmaz Öztürk Somer şef yerne kadroda olacak.

MASTERCHEF ALL STAR KADROSU

Barbaros Yoloğlu,

Uğur Kardaş,

Metin Yavuz,

Sergen Özer,

Eren Kaşıkçı,

Sefa Okyay Kılıç,

Tahsin Küçük,

Ebru Has,

Yağız Özçelik,

Batuhan Bayır,

Faruk Batuhan Öner,

Alican Sabunsoy,

Mustafa Aydın,

Esra Tokelli,

Dilara Başaran,

Rıfat Yurttaş,

Suna Aydın,

Kerem Giritlioğlu,

Eray Aksungur,

Kıvanç Karadeniz,

Hasan Biltekin,

Fatma Nur Uçar,

Ayaz Geçer,

Tolga Şener,

Cemre Uyanık,

Gülşah Suna,

Duygu Acarsoy Atun,

Pelin Zaman,