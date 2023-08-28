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  4. Masterchef All Star veda bölümde göz yaşları sel oldu! O yarışmacının ayrılık konuşması yürekleri sızladı

Masterchef All Star veda bölümde göz yaşları sel oldu! O yarışmacının ayrılık konuşması yürekleri sızladı

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Masterchef All Star veda bölümde göz yaşları sel oldu! O yarışmacının ayrılık konuşması yürekleri sızladı
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef All Star Türkiye'den son elenen isim olay yarattı. Kimsenin beklemediği bu ayrılık sonrası göz yaşlarına hakim olunamadı.

Masterchef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tolga, Gamze, Dilara, Ayaz, Barış, Eray ve Batuhan iki etaplı eleme oyunlarında mücadele ederken ilk etapta kızılcık ürünü verilerek eleme adayların 45 dakika süre verildi. Yaratıcı tabak hazırlayan yarışmacılardan o isim ayrıldı.

Kızılcık ürününden en başarılı tabağı yapan Gamze olurken sonra ikinci tura kalmadan sekizinci haftaya devam eden isim ise Tolga oldu. Gecenin üçüncü ismi Batuhan olurken son dörde ise Barış, Dilara, Eray ve Ayaz kaldı. Yarışmacılar Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'Fıstık' isimli tabağını yaptı.

masterchef eray vedası

Şefin tabağını en başarılı olarak yapan yarışmacı Ayaz'ın devamında en başarılı ikinci tabağı yapan isim olurken Dilara oldu. Son ikiye ise Barış ve Eray kaldı. Eray Aksungur'un tabağını dolaba koyarken tabağın devrildiği kötü sonu yakınlaştırdı. Başarılı isim Eray, veda konuşmasında dedesini kaybetmesinden üzgün olduğunu belirterek göz yaşlarına hakim olamadı.

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