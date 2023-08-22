MasterChef tarihinde bu ilk kez oluyor! Şefler ne yapacağını şaşırdı: Ekranlara verilmedi

MasterChef programının son bölümünde ödül oyunu oynanırken beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Bu durum, yarışmacılardan Sergen'in stüdyoyu terk etmesine yol açtı. Gerginlik dolu anlar yaşanan bu bölümde ödül de sahibini buldu. 18 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan MasterChef All Star programında 100 bin TL'lik ödülü kazanan isim açıklandı. Yarışmanın oynandığı ödül oyununu kimin kazandığı merak konusuydu. Program izleyicileri, bu gelişmelerin ardından yaşananları ve ödülü kazanan ismi öğrenmek için heyecanla bekledi. Gerginlik ve ödül kazananının açıklanması gibi önemli anlar, MasterChef'in takipçileri tarafından yakından izlendi. İşte detaylar...





MASTERCHEF PROGRAMINDA GERGİN DOLU ANLAR

Televizyon dünyasının iddialı programlarından biri olan 2023 MasterChef All Star yarışmasında yaşanan gerginlik, son bölümde büyük yankı uyandırdı. Dün akşamki TV8 yayınında gerçekleşen bölümde, MasterChef All Star 2023 yarışmasının kırmızı ve mavi takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Bir takım, ödül oyununun ilk aşamasını kazanarak 100 bin TL'lik ödüle yaklaştı, ancak kaybeden takımda gergin anlar yaşandı.

Son dönemde artan gerginliklerle gündemde olan MasterChef All Star 2023 yarışmasının son bölümü de gerginlik dolu geçti. İki aşamalı yarışmada yarışan yarışmacılardan biri, tüm bu gerginliklere rağmen yarışmayı kazandı ve 100 bin TL'lik para ödülünü aldı. Peki, dün akşam MasterChef'te 100 bin TL ödülü kim kazandı? 18 Ağustos Cuma günü yayınlanan MasterChef All Star programında ödül oyununu kazanan isim kimdi? Bu sorular, izleyicileri ekrana kilitledi. Gerginlik dolu anlar ve ödül kazananının kim olduğu gibi önemli gelişmeler, MasterChef hayranları tarafından büyük bir merakla takip edildi. İşte diğer ayrıntılar...





MasterChef All Star 2023 yarışması son bölümünde ödül oyunu merakla beklenen anlara sahne oldu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, 100 bin TL'lik ödülü kazanmak için ‘ekmek’ kategorisinde mücadele etti. Jüri üyeleri, çavdar ekmeği, focaccia, brioche, bretzel, baget, simit, english muffin, bun, sac ekmeği, bazlama ve glutensiz ekmek gibi çeşitli gıdaları yarışmacılara seçtirdi. Mavi takımı 6-4 yenerek kırmızı takım, büyük ödüle bir adım daha yaklaştı.

Ancak gerginlik yine eksik olmadı. Kırmızı takımın birinci aşamayı geçmesinin ardından Suna ve Çağatay arasında yapılan yaratıcılık etabı, jüri tarafından değerlendirilerek 100 bin TL'nin sahibini belirledi ve ödülü Suna'ya verdi. Mavi takımın bu haftaki zorlu dönemi ise gerginlikle geçti. Azize'nin Rıfat'ı rakip olarak görmemesi ve onu eleme potasına göndermesiyle başlayan tartışma, Kıvanç ve Sergen arasında devam etti. Sergen, gergin anların ardından stüdyoyu terk etti.

MasterChef All Star 2023 yarışmasının bu bölümü, hem ödül mücadelesi hem de yarışmacılar arasındaki gerginliklerle dikkat çekti. Özellikle ödülü kazanan Suna'nın sevinci ve mavi takımda yaşanan gergin anlar, izleyicileri ekran başına kilitledi. Programın ilerleyen bölümlerinde neler yaşanacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.