MasterChef'in en popüler isimlerindendi! Yarışmadan çekilmek zorunda kaldı: İşte nedeni

MasterChef All Star sezonunun heyecan dolu ana kadro seçmeleri devam ediyor. TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışma, bu akşam ana kadroya girecek son ismi belirleyecek. Yeni bölümde dikkatleri üzerine çeken detaylardan biri ise Mehmet Şef'in Fatma Nur ile ilgili yaptığı açıklama oldu. Bu açıklama, izleyiciler arasında merak uyandırdı ve Fatma Nur'un neden yarışmada olmadığı ortaya çıktı.



Mehmet Şef, fragmanda yaptığı konuşmada "Fatma Nur bugün bizimle olamayacak. Geldiği gün bize bahsetmişti. Çok rahatsız olduğunu söylemişti. Ailesine de sabırlar dileriz." şeklinde konuştu. Bu sözler, izleyicileri Fatma Nur'un neden yarışmada yer almadığı konusunda düşündürdü.

FATMANUR SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA YAPTI





Yarışmacılar arasında büyük bir rekabetin yaşandığı MasterChef All Star sezonunda, her biri kendine özgü yetenekleriyle öne çıkan isimler mücadele ediyor. Ana kadroya girebilmek için büyük bir çaba sarf eden yarışmacılar, her hafta zorlu ve yaratıcı görevlerle karşı karşıya geliyor. Bu süreçte yaşanan her bir gelişme, izleyicilerin merakını artırıyor ve yarışmanın heyecanını katlıyor.

MasterChef'in yeni bölümüyle birlikte izleyiciler, ana kadroya girecek son yarışmacının kim olacağını ve Fatma Nur'un rahatsızlığıyla ilgili detayları öğrenecek. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde ise yarışmacılar, yeteneklerini sergileyerek jüri üyelerini etkilemeye çalışacaklar. Heyecan dolu anlar, lezzetli yemekler ve sürprizlerle dolu MasterChef All Star sezonu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.