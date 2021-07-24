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Masterchef’in sevilen jürisi Danilo Zanna, tatilini tamamladı

Ekranların fenomen yarışma programı Masterchef’in sevilen jürisi Danilo Zanna, tatilini tamamladı. İtalyan şefin programın çekimlerine katılacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:13
Masterchef’in sevilen jürisi Danilo Zanna, tatilini tamamladı
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Masterchef’in 2021 sezonu geçen seni başarısının üstüne koyarak devam ediyor. Programın jüriliği yapan Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın özel nedenlerden dolayı bu sene Masterchef’te yer almayacakları iddiaları yoğunlaşmıştı. Masterchef’ten ise yeni tanıtım videosu geldi.

Yeni tanıtımda üç şefin de yer alması hayranlarını oldukça sevindirdi. Bu üçlünün yıllardır olumlu bir enerji oluşturması ve farklı şeflerin bu başarıyı yakalayamamış olması sevincin nedenleri arasında yer aldı. Mehmet şefin sert mizacı, Danilo Zanna’nın sempatik Türkçesi ve Somer şefin esprileri ile beraber program reyting anlamında adeta bir fırtınalar estirdi.

Danilo Zanna’nın Tatil Turu Sona Erdi


Masterchef’in yeni sezonundan evvel tatile çıkan Danilo Zanna, bazen çileli bazen de eğlenceli bir tatilin ardından yeniden mesaisine başladı. Özellikle örümcek ısırması sonucu soluğu hastanede alması hayranlarını endişelendirmişti. Fakat durumun ciddi olmaması üzerine İtalyan şef tatiline kaldığı yerden devam etti.

Sempatik şefin tatilinin son kısmını İzmir’in Urla ilçesinde geçirdi. Burada geçirdiği süre zarfında en iyi yaptığı iş olan yemek yapmaktan da geri kalmadı.

 

 

 


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefDanilo Zanna
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