MasterChef'in sevilen şefi Somer Sivrioğlu jüri kadrosuna geri döndü!

Somer Sivrioğlu'nun yarışmaya geri döndüğü anları gösteren yeni bölümün tanıtım fragmanında yarışmacıların ünlü şefi karşılarında gördüklerine çok sevindikleri görülürken Sivrioğlu, stüdyoya girdikten sonra dakikalarca alkışlandığı izlendi.

MasterChef Türkiye'nin en popüler şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu'nun MasterChef All-Stars çekimlerinde yer almaması birkaç gündür heyecan ve dedikodulara yol açtı. Yurt dışında açılan yeni mekana nezaret etmesi nedeniyle çekimlere katılamayan ünlü şefin, tüm işlerini bitirdi ve yarışmadaki jüri koltuğuna geri döndü.





"O, BİZİM ŞEFİMİZ, CANIMIZ.."

MasterChef yeni bölümün tanıtım fragmanında Mehmet Şef, "O bizim sevgili şefimiz, canımız, kardeşimiz, dostumuz" ifadelerini kullanarak Somer Sivrioğlu'nu davet ederken, ünlü şefin stüdyoya girdiğini görmekten heyecan duyan yarışmacılar bir anda şeflerini alkışlamaya başladı. Sivrioğlu'nun "İnanılmaz bir yetenek havuzumuz var ama nereye bakarsanız bakın aynı" dedi.

Somer Sivrioğlu'nun yarışmaya geri döndüğü bölümde ana kadroya girmeyi başaramayan yarışmacıların arasından yedek kadronun belirlenmesi adına yeni bir yarışma daha gerçekleştirilecek.