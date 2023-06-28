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MasterChef'te ana kadroya giren isim belli oldu! Kadroda yok sanılıyordu, ters köşe yaptı

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MasterChef'te ana kadroya giren isim belli oldu! Kadroda yok sanılıyordu, ters köşe yaptı
Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışması Masterchef Türkiye ana kadrosu merakla araştırılıyor. Kadronun son ismi kim oldu? Tüm detaylar haberimizde.

TV8 ekranlarının merakla takip edilen MasterChef Türkiye yarışması ana kadrosunun son ismi kim oldu? Son isim son aşamada neler yaşadı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANA KADRONUN SON İSMİ DAKİKALARINI KAYBETTİ

MasterChef Türkiye yarışması bu sene All Star olarak yayınlanıyor ve yarışmanın en iyileri kıyasıya mücadele ediyor. 2021 grubu ilk etap yemeğinde İbrahim'in hatası sebebiyle tam 7 dakika kaybetti. Mehmet Şef tur bittikten sonra tezgahları gezerken yarışmacı İbrahim'in çöplerinin arasında ürün bularak kimin attığını sordu. 

MasterChef Türkiye All Star Ana Kadro

Bu durumun beraberinde ceza getireceğini söyleyen Mehmet Şef'e İbrahim çöpe ürünü atmadığını ve kimin olduğunu da bilmediğini söyledi. Ekip ise görüntüleri inceledi ve ürünü İbrahim'in attığı öğrenildi. İbrahim yaratıcılık turunda 7 dakika ceza almış oldu. 2021 grubunda yaratıcılık turuna İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tunahan, Fatma ve Tahsin kaldı. Mücadelede kuzu ciğer ve krema ile 45 dakika içinde yaratıcı bir yemek ortaya çıktı. Araz ve Burcu son ikiye kaldı ve ana kadroya kalan isim Burcu oldu. MasterChef Türkiye ana kadrosunun isimleri ise Güzide, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Sefa, Tanya, Esra, Eray, Berker ve Sergen oldu. 

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