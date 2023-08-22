  1. Anasayfa

  2. Medya

  3. MasterChef'te elenen isim herkesi gözyaşlarına boğdu! O hatası başını yaktı

MasterChef'te elenen isim herkesi gözyaşlarına boğdu! O hatası başını yaktı

Yayınlanma:
MasterChef'te elenen isim herkesi gözyaşlarına boğdu! O hatası başını yaktı
MasterChef Türkiye yarışma heyecanı son hızıyla devam ederken elenen isim herkesi üzdü! Bakın nasıl bir hata yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar en ufak bir hata bile yapmamak için yarışmaya devam ediyor. Bu haftanın elenen ismi herkesi gözyaşlarına boğdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELENEN İSİM

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında heyecan devam ederken Rıfat ve Alican arasında yarışma düzenlendi. Şefler tabakları değerlendirdikten sonra Alican'ın yarışmada kalmasına karar verdi. İkinci eleme turu sonrasında Sefa da bir hafta daha yarışmada kalmayı garantilemiş oldu. 

masterchef türkiye rıfat elendi

Elenen Rıfat ile ilgili şefler çok iyi bir kalbi olduğunu ve insanlardan da kendisi gibi davranmasını beklediğini ve öyle olmadığı zaman da moralinin bozulduğunu gözlemlediklerini söyledi. Rıfat şeflerden duyduğu sözler sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı ve şu sözleri söyledi; 'Sözleriniz benim için çok önemli. Sizi çok seviyorum. Sizlere baktığım zaman hep babamı gördüm. 7 hafta dayandıysam bakışlarınız sayesinde. Buraya büyük bir keyifle geldim ve mutlu ayrılıyorum. Tek üzüntüm beni sevenleri hayal kırıklığına uğratmak. Aşçılığımda üretmeye devam edeceğim, hepinize çok teşekkür ederim.' 

Medya
Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında birbirine girdi! Programı terk etti, izleyiciler şaşkına döndü
Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında birbirine girdi! Programı terk etti, izleyiciler şaşkına döndü
MasterChef tarihinde bu ilk kez oluyor! Şefler ne yapacağını şaşırdı: Ekranlara verilmedi
MasterChef tarihinde bu ilk kez oluyor! Şefler ne yapacağını şaşırdı: Ekranlara verilmedi
Kanal D'nin iddialı yapımı yeni sezonda olmayacak! Apar topar final kararı geldi
Kanal D'nin iddialı yapımı yeni sezonda olmayacak! Apar topar final kararı geldi
Kızılcık Şerbeti izleyicisine güzel haber! Fenomen dizi için günler kaldı: Kızılcık Şerbeti 2.sezon yayın tarihi…
Kızılcık Şerbeti izleyicisine güzel haber! Fenomen dizi için günler kaldı: Kızılcık Şerbeti 2.sezon yayın tarihi…
Yalı Çapkını'na bomba isim geliyor! Ferit'in tahtını elinden alacak: Reytingleri bu kez o sallayacak
Yalı Çapkını'na bomba isim geliyor! Ferit'in tahtını elinden alacak: Reytingleri bu kez o sallayacak
Yalı Çapkını dizisinden yeni sezonda bomba karar! Tüm isimler sil baştan: Sevilmeyen o karakter artık olmayacak!
Yalı Çapkını dizisinden yeni sezonda bomba karar! Tüm isimler sil baştan: Sevilmeyen o karakter artık olmayacak!
Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya bomba diziye transfer oldu! İzlenme rekorları kırılacak
Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya bomba diziye transfer oldu! İzlenme rekorları kırılacak