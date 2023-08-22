MasterChef'te elenen isim herkesi gözyaşlarına boğdu! O hatası başını yaktı

MasterChef Türkiye yarışmasında yarışmacılar en ufak bir hata bile yapmamak için yarışmaya devam ediyor. Bu haftanın elenen ismi herkesi gözyaşlarına boğdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELENEN İSİM

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında heyecan devam ederken Rıfat ve Alican arasında yarışma düzenlendi. Şefler tabakları değerlendirdikten sonra Alican'ın yarışmada kalmasına karar verdi. İkinci eleme turu sonrasında Sefa da bir hafta daha yarışmada kalmayı garantilemiş oldu.





Elenen Rıfat ile ilgili şefler çok iyi bir kalbi olduğunu ve insanlardan da kendisi gibi davranmasını beklediğini ve öyle olmadığı zaman da moralinin bozulduğunu gözlemlediklerini söyledi. Rıfat şeflerden duyduğu sözler sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı ve şu sözleri söyledi; 'Sözleriniz benim için çok önemli. Sizi çok seviyorum. Sizlere baktığım zaman hep babamı gördüm. 7 hafta dayandıysam bakışlarınız sayesinde. Buraya büyük bir keyifle geldim ve mutlu ayrılıyorum. Tek üzüntüm beni sevenleri hayal kırıklığına uğratmak. Aşçılığımda üretmeye devam edeceğim, hepinize çok teşekkür ederim.'