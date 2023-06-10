MasterChef'te Somer şefin yokluğunun nedeni belli oldu! Yerine o isim jüri üyesi olacak!

Uzun bir süredir merak konusu olan Somer Şef'in MasterChef All Star'da yer alıp almayacağı konusu sonunda netlik kazandı. TV8'de 14 Haziran'da başlayacak olan lezzet yarışması MasterChef All Star, eski şampiyonların yanı sıra birbirinden iddialı isimlere ev sahipliği yapacak. İlk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve fragmanda jüri üyeleri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yer alırken Somer Şef görünmüyordu.

SOMER ŞEFİN YERİNE KİM GELECEK?





Somer Sivrioğlu, MasterChef'in tüm sezonlarında yer almış ve yarışmacılarla olan diyalogları zaman zaman dikkat çekmiş ve gündeme oturmuştu. Giydiği kıyafetlerle de akıllarda kalan Somer Şef'in yeni sezon MasterChef All Star'da yer alması bekleniyordu. Ancak yeni fragmanda görünmemesi, bu sezon yarışmada yer almayabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Bilinen bilgilere göre Acun Ilıcalı, All Star sezonu öncesinde başarılı şefle bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme sonucunda Somer Şef'in yerine başka bir ismin yarışmada olacağı düşünülüyor. Somer Sivrioğlu'nun geleceğiyle ilgili kesin bir bilgi olmasa da, MasterChef All Star'ın yeni sezonunda farklı bir ismin jüri kadrosunda yer alması bekleniyor.