MasterChef’te Şükrü ve Sergen birbirine girdi!

TV 8 ekranlarında yayınlananyarışmasında geçtiğimiz günlerde görülen kavga birçok soruya yol açtı. Türkiye’nin gözde yarışmalarından olan ve reyting rekorları kıymaya devam eden MasterChef’tevebirbirine girdi. 79. Bölümde kavga eden Şükrü ve Sergen’e ne olacağı ise merak konusu. Aralarında yaşanan gerginlik sonrası Şükrü ve Sergen arasında kavga çıktı. Kavga sonrası herhangi bir diskalifiye kararının alınıp alınmayacağı ise merak konusu oldu.

MasterChef’in 79. Bölümünde Karadeniz mutfağından yemekler yapılacak, ortalık karışacak. Gerginliğin her geçen gün arttığı yarışmada Şükrü ve Sergan birbirine girecek. Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki gerginliğin artmasıyla beraber Şükrü ve Sergen arasında kavga görülecek. Mavi takımda yer alan Sergen’in “Onlarınki muhacir sütlacı gibi olmuş” demesinin üzerine Kırmızı takımdan Şükrü takımını “Kendini öv de karşındakini kötüleme” kelimeleriyle savunur ve gerginlik yaşanır.

