MasterChef’te Şükrü ve Sergen birbirine girdi!

MasterChef’in 79. Bölümünde Karadeniz mutfağından yemekler yapılacak, ortalık karışacak. Gerginliğin her geçen gün arttığı yarışmada Şükrü ve Sergan birbirine girecek. Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki gerginliğin artmasıyla beraber Şükrü ve Sergen arasında kavga görülecek. Mavi takımda yer alan Sergen’in “Onlarınki muhacir sütlacı gibi olmuş” demesinin üzerine Kırmızı takımdan Şükrü takımını “Kendini öv de karşındakini kötüleme” kelimeleriyle savunur ve gerginlik yaşanır.
Son Güncelleme: 01.10.2021 00:47