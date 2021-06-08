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Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Derinden şarkısı sözleri ve videosu

Ekranların yeni sezon dizileri arasında en dikkat çekenlerinden birisi olan Masumlar Apartmanı dizisinde son bölümde çalan şarkı merak edilmeye başlandı. Dizi severler, Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Derinden şarkısı sözleri ve videosu araştırılıyor.

08 Haziran 2021 Salı 21:39
Masumlar Apartmanı dizisinde çalan Derinden şarkısı sözleri ve videosu
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde çalan Barış Diri Derinden müziğinin sözleri merak ediliyor. İzleyiciler Barış Diri Derinden sözleri başlıklarını araştırıyor.

Barış Diri Derinden şarkı sözleri

(Bazen Hayat Çok Kötü Gidiyor Ve Ben Onu Nasıl Anlatacağımı Bilemiyorum)

Kuşlar içimden düşümden uçmuş

(Yani derinden derinden)

Dostlar kafamdan yaşamdan kaçmış

(Yani derinden derinden)

Aşklar savaşlar şiirden çıkmış

(Yani derinden derinden)

Putlar ikonlar evimde belirmiş

(Yani derinden derinden)

Kedişler, köpüşler sokakta yaşarmış

(Yani derinden derinden)

Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş

(Yani derinden derinden)

Adamlar, babamlar ölürmüş derinde

(Yani derinden derinden)


İnsan özünden düşermiş bazen

(Yani derinden derinden)

Küçük bir çocukken içim çok sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Allah yukarda ve toprak sıcaktı

(Yani derinden derinden)

Dünya dönerdi ya ben de dönerdim

(Yani derinden derinden)

Annem gülerdi ya ben de gülerdim

(Yani derinden derinden)

Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var

Derinlerde sinmiş semirmiş bi sansar

Sönmüş tükenmişti bitmişti sancak

Yani derinden derinden

Yüzümde şu nursuz geceyi utandır

Ruhum cevap ver karanlıkta saldır

Manyak bir asi gibi sapla mızrak

Yani derinden derinden

 



Son Güncelleme: 08.06.2021 21:39
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