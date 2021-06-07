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Masumlar Apartmanı dizisinde Fahriye Evcen rol alacak mı? Fahriye Evcen Ceylan karakteriyle Masumlar Apartmanına geliyor!

Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1'de yayınlanmaktadır. TRT 1'in en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisine Fahriye Evcen'in Ceylan karakteriyle dahil olacağı iddia edildi. Masumlar Apartmanı dizisine Fahriye Evcen katılacak mı? Bu haberimizde Masumlar Apartmanı dizisine dahil olacağı iddia edilen Fahriye Evcen ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Masumlar Apartmanı'na Fahriye Evcen'in katılacağı iddiası...

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:33
Masumlar Apartmanı dizisinde Fahriye Evcen rol alacak mı? Fahriye Evcen Ceylan karakteriyle Masumlar Apartmanına geliyor!
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Masumlar Apartmanı

Farah Zeynep Abdullah'ın ayrılacağı söylenen Masum Apartman dizisinde Fahriye Evcen'in yer alacağı öne sürüldü. Gülseren Budayioğlu'nun eserlerinden uyarlanan Masumlar Apartmanı  dizisi bu sezon final yapmak üzere olsa da dizinin kadrosunda "bomba" isminin yer alacağı konuşulurken, kulislerde dedikodular dolaşıyor. İnci karakterinin bu sezon finalinde diziye veda etmesinin ardından Evcen’in Han  karakterine ortak olması bekleniyor. Farah Zenip Abdullah'ın diziden ayrılma nedeni olarak baskı ve dramatik sahneler nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığı ve dizide canlandırdığı  İnci karakterinin ölmesi beklenmektedir. Fahriye Evcen kimdir?

Fahriye Evcen


Fahriye Evcen 4 Haziran 1986 tarihinde Almanya’da doğmuştur. Almanya’da Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken dizi teklifleri aldıktan sonra  okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakteriyle ön plana çıktı. İlk sinema oyunculuğunu Cennet filminde başrol oynayarak yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi’nde Tarih bölümünü bitirmiştir. Çalıkuşu dizisinde Feride karakteriyle dikkatleri çekti.

29 Haziran 2017 senesinde Burak Özçivit ile evlendi. Çiftin, Karan isminde bir oğlu var.


Son Güncelleme: 07.06.2021 13:33
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