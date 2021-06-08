Masumlar Apartmanı dizisindeki bungalov evler nerede, hangi otel?

Trt 1 ekranlarının beğeniyle soluksuz izlenilen dizisi Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı akşamı sezon finali ile ekranlara veda ediyor. İzleyenleri derinden etkileyen dizi, Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek.

Dizideki bungalov evlerin nerede olduğu intenette en çok arananlar arasına girdi. Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

Pandemi ile birlikte şehir hayatından kaçışlar ve özellikle müstakil yaşama geri dönüş başlamışken, dizide yer alan bungalov evler birçok izleyen tarafından nerede olduğu merak konusu oldu. Tatil yapmak ve biraz kafa dinlemek isteyenlerin kaçış noktası olacağı evler nerede?

Evlerin Yalvova mevkiinde bulunan Bağdat Resort Otel'e ait olduğu kesinleşti. Şu an rezervasyon için herhangi bir işlem bile yapılamadığı kaydedildi. Tatilcilerin ve özellikle doğa kamp yaşamı severler için kaçınılmaz fırsat olan bungalov evlerin geceliği 550 TL-2.000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Diziden ayrılacağı haberi kouşulan Farah Zeyneb Abdullah'ın hayranları bu habere çok üzüldü. Ardından sosyal medya üzerinden yayılan bir habere göre ise diziye Fahriye Evcen Özçivit'in Ceylan karakterini canlandırarak dahil olacağı haberi sızdı. Şimdilik bir netlik olmamasıyla birlikte Fahriye Evcen'in diziye gireceği haberi büyük ses getirdi. Evlendikten sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu bu proje ile geri dönüş yaparsa hayranları çok sevineceği sosyal medya üzerinden belli edildi.