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Masumlar Apartmanı İnci diziden çıkıyor mu, neden ayrılıyor? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı dizisi her Salı TRT 1'de yayınlanmaktadır. TRT 1'in en fazla reyting alan dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Masumlar Apartmanı İnci ( Farah Zeynep Abdullah ) diziden ayrılıyor mu? Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrılıyor? İşte Masumlar Apartmanı dizisine ilişkin merak edilen sorunun cevabı...

08 Haziran 2021 Salı 20:03
Masumlar Apartmanı İnci diziden çıkıyor mu, neden ayrılıyor? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
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Masumlar Apartmanı İnci diziden mi ayrılıyor?

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 37. bölümünde, en yüksek reytingleri korumayı başaran Masum Apartmanlar dizisinde hayranlarını üzecek bir gelişme yaşanacağı iddia edildi.


 Farah Zeynep Abdullah’ın diziden ayrılacağı iddia edildi.Güzel oyuncunun senaryodaki aşırı dramatik sahnelerden fazlasıyla sıkıldığı ve durumu yapım ekibine bildirdiği söyleniyor.Ayrıca Masumlar Apartmanı dizisinin İnci karakterinin ölüp diziden ayrılacağı, Fahriye Evcen'in Ceylan rolünde  gelecek sezonun kadrosuna dahil olacağı söylentileri de var.Fakat,hayranları bu durumdan rahatsız olsa da dizinin eski reytinglerini yakalayamayacağı endişeleri devam ediyor.

8 Haziran Salı günü Masumlar Apartmanı dizisi 37.bölümle sezon finaline girecek.Bu bölümde İnci karakterinin durumu belli olacak.


Son Güncelleme: 08.06.2021 20:03
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