Masumlar Apartmanı İnci diziden çıkıyor mu, neden ayrılıyor? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?

Masumlar Apartmanı İnci diziden mi ayrılıyor?

TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 37. bölümünde, en yüksek reytingleri korumayı başaran Masum Apartmanlar dizisinde hayranlarını üzecek bir gelişme yaşanacağı iddia edildi.

’ın diziden ayrılacağı iddia edildi.Güzel oyuncunun senaryodaki aşırı dramatik sahnelerden fazlasıyla sıkıldığı ve durumu yapım ekibine bildirdiği söyleniyor.Ayrıca Masumlar Apartmanı dizisinin İnci karakterinin ölüp diziden ayrılacağı, Fahriye Evcen'in Ceylan rolünde gelecek sezonun kadrosuna dahil olacağı söylentileri de var.Fakat,hayranları bu durumdan rahatsız olsa da dizinin eski reytinglerini yakalayamayacağı endişeleri devam ediyor.

8 Haziran Salı günü Masumlar Apartmanı dizisi 37.bölümle sezon finaline girecek.Bu bölümde İnci karakterinin durumu belli olacak.