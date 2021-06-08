Masumlar Apartmanı İnci öldü mü, diziden ayrılacak mı?

TRT 1’de salı akşamları izleyici ile buluşan Masumlar Apartmanı'nda bu akşam şaşırtıcı gelişmeler yaşanacak. Dizide İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah veda mı edecek? İşte detaylar…

Masumlar Apartmanı İnci öldü mü?

İnci karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşamki sezon finali ile netleşecek.

Sezon finalinde ne olacak?

Han, İnci’nin terk etmemesi için uğraşacak. İnci ise kararının arkasında duracak. Fakat İnci’nin o sırada öğrendiği gerçekle olayların akışı değişecek.

Safiye hem İnci ile Han’ın aralarının kötü olmasına hem de Naci’nin gitmesine çok üzülür.

Esat ise Gülben’in kendisiyle konuşmama nedenini öğrenmeye çalışır ve sonunda Gülben’le görüşmek için bir fırsat yakalar. Gülru ve Tomris’in gelmesiyle Naci ve Safiye arasında gerginlik yaşanmaya başlar. Safiye Naci’yi tedavi konusunda ikna etmeye çalışır. Bunun için de en güçlü kozunu kullanır. Naci ise Safiye'ye kararını açıklamak için özel bir yer seçer.

Beklemediği bir anda Esat’ın annesi ile tanışan Gülben bu tanışmayı güzel bir şekilde atlatır. Gülben için asıl zorluk Esat’ın annesinin yemek davetidir. İnci ise Han’a bir sürpriz hazırlar.

