İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Masumlar Apartmanı İnci'nin ölüm sahnesi sezon finali

Trt 1 ekranlarının Salı akşamları reyting rekoru kıran dizisi Masumlar Apartmanı sezona vedasını yaptı. Sezon finalinde İnci öldü. Diziye veda eden Farah Zeyneb Abdullah'ın ölüm sahnesi nasıldı? Yeni sezon ne zaman? İnci neden öldü? Hayranları tarafından merak edilen tüm sorular haberimizde yer alıyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:18
Masumlar Apartmanı İnci'nin ölüm sahnesi sezon finali
Takip Et:

Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı sezona bomba gibi bir son ile vedasını yaptı. Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek olan dizide Farah Zeyneb Abdullah rol almayacağı kesinleşti. Dizide İnci öldü. Hepsi ve daha fazlası siz değerli okuyucularımız için haberimizde yer alıyor. 


İnci'nin ölüm sahnesi, Han'a ulaşmak için giderken karşısına çıkan bir kamyon ile çarpışıyor. Araç takla atıyor. Olay yerine gelen Han, kollarında İnci'nin son nefes verişini yıkılarak ve ağlayarak elinden bir şey gelmeden izliyor. 

Çok yorulduğunu ifade eden Abdullah, ara vermek istediğini söyledi. Hayranları bu haber karşısında üzüldü. Bir başka sosyal medyada yayılan habere göre ise diziye Ceylan rolünde Fahriye Evcen Özçivit'in gireceği konuşuluyor. Evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu bu proje ile geri dönme haberiyle Evcen'in hayranları bir hayli sevindi. 



Son Güncelleme: 09.06.2021 10:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt1Masumlar ApartmanıInciölüm SahnesiSezon FinaliFarah Zeyneb Abdullah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?

Popüler Haberler

macOS 12 Monterey yenilikleri neler
Zilkade ayı nedir? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve Zilkade ayı ilk gece namazı kılınışı! Zilkade 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz
Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
iOS 15 Beta nasıl yüklenir?
Bitcoin ayı piyasası, ayı sezonu ne demektir? Kripto para ayı sezonu başladı mı? Kripto para ayı sezonu ne kadar sürer, ne zaman biter?
Aras Bulut İynemli Üç Kuruş dizisinde oynayacak mı?
Aleyna Kalaycıoğlu Survivor'dan ayrılacak mı?
MEBBİS öğretmen atama şartları nelerdir?
Nescafe Gold 17. dönem çekiliş sonuçları hediye kazanan asil ve yedek talihliler
2021 yılı üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitime açılacak mı?
Başkent Gaz borsada ne zaman işlem görecek? Başkent Gaz hisseleri işlem görmeye başladı mı?
Çukur 5. sezon olacak mı? Yeni sezonda Çukur dizisi devam edecek mi?
ATV Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezonda devam edecek mi?
Çukur dizisine film çekilecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.