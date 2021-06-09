Masumlar Apartmanı İnci'nin ölüm sahnesi sezon finali

Trt 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı sezona bomba gibi bir son ile vedasını yaptı. Eylül ayında kaldığı yerden devam edecek olan dizide Farah Zeyneb Abdullah rol almayacağı kesinleşti. Dizide İnci öldü. Hepsi ve daha fazlası siz değerli okuyucularımız için haberimizde yer alıyor.

İnci'nin, Han'a ulaşmak için giderken karşısına çıkan bir kamyon ile çarpışıyor. Araç takla atıyor. Olay yerine gelen Han, kollarında İnci'nin son nefes verişini yıkılarak ve ağlayarak elinden bir şey gelmeden izliyor.

Çok yorulduğunu ifade eden Abdullah, ara vermek istediğini söyledi. Hayranları bu haber karşısında üzüldü. Bir başka sosyal medyada yayılan habere göre ise diziye Ceylan rolünde Fahriye Evcen Özçivit'in gireceği konuşuluyor. Evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu bu proje ile geri dönme haberiyle Evcen'in hayranları bir hayli sevindi.