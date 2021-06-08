Masumlar Apartmanı yeni sezon bölümü ne zaman yayınlanacak? TRT 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlayacak?

Masumlar Apartmanı

Masumlar Apartmanı dizisi her Salı günü TRT 1 ekranlarına gelmektedir. Yaz aylarının gelmesiyle pek çok dizi sezon finaline gidecek. Bu dizilerden biri olan Masumlar Apartmanı dizisi 37.bölümüyle sezon finali yapacak. 37.bölüm 8 Haziran Salı günü TRT 1 ‘de yayınlanacak.

Dizinin 2.sezonunun Eylül ayı gibi başlaması beklenmektedir.

Masumlar Apartmanı dizisinin konusu

Dizi, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Temel Apartmanı’nda çekilmektedir. Dizide bulunan İnci karakterinin hayatı kazadan sonra değişir. Kazadan sonra Han’la tanışan İnci, kısa sürede Han’la evlenir. Psikolojik sorunları ve büyük sırları olan ailenin içine girer. Han’ın Safiye,Gülben ve Neriman isimli üç kız kardeşi vardır. Han evin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Han’ın tek amacı ev ve işi arasındaki dengeyi sağlamaktır. İnci ile tanıştıktan sonra hayatı değişir. Sorunlu kız kardeşler,Han’ın canını sıkar. İnci’nin gelişiyle olaylar karışır.

Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan oyuncular şu şekildedir;

Farah Zeynep Abdullah

Ezgi Mola

Birkan Sokullu

Merve Dizdar

Tansel Öngel

Metin Coşkun

Esra Ruşan