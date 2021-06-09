Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi

TRT 1 ekranlarında yayın hayatını sürdüren ve her Salı akşamlarını reytingler açısından domine eden Masumlar Apartmanı, takdire şayan bir bölümden sonra sezon finali yapmıştı. Dizi, 8 Haziran Salı günü yayınlanan sezon finaliyle beraber neredeyse iki aylık bir tatil arasına girmişti. İnsanlar ise yeni sezonun ne zaman başlayacağını heyecanla merak etmeye başladı.

Başarılı dizinin yeni sezon çekimlerine Ağustos ayının başlarından itibaren start verilmesi planlanıyor. Yeni katılacak oyuncularla beraber zenginleşecek dizinin kadrosu da Ağustos ayında yeniden iş başı yapacak. Edinilen bilgilere göre Masumlar Apartmanı dizisinin 2. Sezonu Eylül’ün ilk haftası içerisinde başlayacak. Dizinin bu sezon olduğu gibi yine Salı günleri izleyenlerinin karşısına çıkması bekleniyor.

Dizinin başrollerini Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah paylaşıyor. Farah’ın canlandırdığı İnci karakterinin diziye veda etmesi sevenlerinin kalbini kırmıştı. İddialara göre Fahriye Evcen’in yeni başrol oyuncusu olması bekleniyor. Ancak bu iddialar henüz kesinlik kazanmadı.