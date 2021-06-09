İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi

TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi dün yayınlanan bölümü ile sezon finali yapmıştı. Peki dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:57
Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayın hayatını sürdüren ve her Salı akşamlarını reytingler açısından domine eden Masumlar Apartmanı, takdire şayan bir bölümden sonra sezon finali yapmıştı. Dizi, 8 Haziran Salı günü yayınlanan sezon finaliyle beraber neredeyse iki aylık bir tatil arasına girmişti. İnsanlar ise yeni sezonun ne zaman başlayacağını heyecanla merak etmeye başladı.


Başarılı dizinin yeni sezon çekimlerine Ağustos ayının başlarından itibaren start verilmesi planlanıyor. Yeni katılacak oyuncularla beraber zenginleşecek dizinin kadrosu da Ağustos ayında yeniden iş başı yapacak. Edinilen bilgilere göre Masumlar Apartmanı dizisinin 2. Sezonu Eylül’ün ilk haftası içerisinde başlayacak. Dizinin bu sezon olduğu gibi yine Salı günleri izleyenlerinin karşısına çıkması bekleniyor.

Dizinin başrollerini Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah paylaşıyor. Farah’ın canlandırdığı İnci karakterinin diziye veda etmesi sevenlerinin kalbini kırmıştı. İddialara göre Fahriye Evcen’in yeni başrol oyuncusu olması bekleniyor. Ancak bu iddialar henüz kesinlik kazanmadı.

 


Son Güncelleme: 09.06.2021 10:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahriye EvcenFarah Zeynep AbdullahTrt 1Masumlar ApartmanıYeni Sezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?

Popüler Haberler

Zilkade ayı nedir? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve Zilkade ayı ilk gece namazı kılınışı! Zilkade 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz
Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
Esra Erol'da Ayşe Baş kimdir?
Instagram stalk nasıl yapılır? Instagram gizli hesabı görme ve profile bakma
Aşkın Tarifi dizisi tutar mı? Aşkın Tarifi reyting sonuçları nasıl?
MEB 2021 İl dışı atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı
Çukur Ormanı fidan bağışı nasıl yapılır? Çukur Ormanı nerede?
iPhone 13 ne zaman çıkıyor? iPhone 13 tanıtım tarihi belli oldu mu?
2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Çukur 5. sezon olacak mı? Yeni sezonda Çukur dizisi devam edecek mi?
Acun Medya Akademi nedir? Acun Medya Akademi başvuru ücretleri ne kadar? Acun Medya Akademide hangi eğitimler verilecek?
İpek Türktan Kaynak kimdir? Kaç yaşındadır? İpek Türktan Kaynak hangi yapımlarda rol aldı?
2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri
MEB İl içi atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il içi tayin başvuru ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.