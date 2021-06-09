Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi

TRT 1 ekranlarında yayın hayatını sürdüren ve her Salı akşamlarını reytingler açısından domine eden Masumlar Apartmanı, takdire şayan bir bölümden sonra sezon finali yapmıştı. Dizi, 8 Haziran Salı günü yayınlanan sezon finaliyle beraber neredeyse iki aylık bir tatil arasına girmişti. İnsanlar ise yeni sezonun ne zaman başlayacağını heyecanla merak etmeye başladı.
Dizinin başrollerini Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah paylaşıyor. Farah’ın canlandırdığı İnci karakterinin diziye veda etmesi sevenlerinin kalbini kırmıştı. İddialara göre Fahriye Evcen’in yeni başrol oyuncusu olması bekleniyor. Ancak bu iddialar henüz kesinlik kazanmadı.
Son Güncelleme: 09.06.2021 10:57