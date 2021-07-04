Medcezir ve Erkenci Kuş tekrar bölümleri ile Star'da

Yaz boyu birçok kanalda sevilen dizilerin tekrarları yayınlanmaya devam ediyor. Seyirciler en beğenilen dizilerin tekrarlarını kaçırmamak için dizilerin tekrarlarının yayınlandığı günü ve saati araştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Medcezir ve Erkenci Kuş dizisi de tekrarlarıyla yeniden Star TV’de yayınlanmaya başlıyor.

Ay Yapım imzalı ve en popüler dizilerden biri olan Medcezir dizisi tekrarlarıyla hafta için her gün ekranlara gelecek. Medcezir 5 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla hafta içi saat 07:00’de yayınlanmaya başlayacak.

Demet Özdemir ve Can Yaman’ın başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş ise 7 Temmuz 2021 Çarşamba gününden itibaren hafta içi her gün saat 10:30’da tekrarlarıyla Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

