Müge Anlı Kübra Kalır nerede, kaçırıldı mı? Kübra Kalır kimdir?

ekranların boy gösterenile Tatlı Sert’in bugünkü bölümünde 18 yaşındakikonuşuldu. Genç kızdan 3 gün önce dondurma aldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kübra Kalır annesi ve babası bu nedenle kızlarının bulunabilmesi umuduyla Müge Anlı programının canlı yayınına katıldı. Kübra’nın anne ve babası, kızlarının intenette bazı insanlarla tanıştığı ve 28 yaşındaki Maşallah adlı bir kişiyle beraber kaçtığını iddia ediyor.

İki çocuğu olan Maşallah’ın abisi de Kübra’nın annesinin ve babasının iddialarını onayladı. Canlı yayına katılan Maşallah ise Kübra’nın kendisine hür iradesi ile geldiğini ve eve gelmek istemediğini söyledi. Kübra’nın babası ise kızının gelişim sorunları yaşadığını nedeniyle aklını sağlıklı kullanamadığını ve temel ihtiyaçlarını kendisinin gideremediğini söyledi.