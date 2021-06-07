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Müge Anlı Kübra Kalır nerede, kaçırıldı mı? Kübra Kalır kimdir?

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kayıp kişileri araştırmaya devam ediyor. Bugünkü programda Kübra Kalır en konuşulan kişi oldu. Peki Kübra Kalır kimdir, kaçırıldı mı, şuan nerede? Yanıtları haberimizde…

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:23
Müge Anlı Kübra Kalır nerede, kaçırıldı mı? Kübra Kalır kimdir?
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ATV ekranların boy gösteren Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü bölümünde 18 yaşındaki Kübra Kalır konuşuldu. Genç kızdan 3 gün önce dondurma aldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kübra Kalır annesi ve babası bu nedenle kızlarının bulunabilmesi umuduyla Müge Anlı programının canlı yayınına katıldı. Kübra’nın anne ve babası, kızlarının intenette bazı insanlarla tanıştığı ve 28 yaşındaki Maşallah adlı bir kişiyle beraber kaçtığını iddia ediyor.

İki çocuğu olan Maşallah’ın abisi de Kübra’nın annesinin ve babasının iddialarını onayladı. Canlı yayına katılan Maşallah ise Kübra’nın kendisine hür iradesi ile geldiğini ve eve gelmek istemediğini söyledi. Kübra’nın babası ise kızının gelişim sorunları yaşadığını nedeniyle aklını sağlıklı kullanamadığını ve temel ihtiyaçlarını kendisinin gideremediğini söyledi.


Son Güncelleme: 07.06.2021 14:23
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıATVKübra Kalır
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