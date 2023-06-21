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Müge Anlı o haberi alınca çileden çıktı! Kendisinden 32 yaş küçük öğrencisiyle... Açtı ağzını yumdu gözünü

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Müge Anlı o haberi alınca çileden çıktı! Kendisinden 32 yaş küçük öğrencisiyle... Açtı ağzını yumdu gözünü
Sinirden eli ayağı titreyen Ahmet Yılmaz küplere bindi Adalet Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! 25 yaş küçük iş arkadaşıyla evlenen avukat hakkında soruşturma başlatıldı. 21 yaşındaki İstanbullu stajyerin kendisinden 2-3 yaş büyük avukat ile kaçması gündeme bomba gibi düştü. Aile Ahmet Yılmaz'dan yardım istedi, o avukatla canlı yayında konuşan Ahmet Yılmaz duydukları karşısında sinirlendi. "Utanmıyor musunuz siz hanımefendi?" diyen Ahmet Yılmaz kısa bir süre içerisinde herkesin içine su serpen Adalet Baka

Sinirden eli ayağı titreyen Ahmet Yılmaz küplere bindi Adalet Bakanlığı ivedilikle devreye girdi! Eşini boşadıktan sonra kendisinden 32 yaş küçük biriyle evlenen Ahmet Yılmaz ve izleyicileri yaşananlar karşısında sinirlendi.

Manisalı 18 yaşındaki Esra Y.'nın mezuniyet gününde kendisinden 32 yaş büyük öğretmeni Emre K. ile ailesinin haberi olmadan kaçarak evlenmesi gündem oldu. Evli ve 2 çocuğu olan öğretmenin, eşinden ayrıldıktan hemen sonra Esra ile nikah tarihi alarak evlenmeye karar verdiği öğrenildi.

"AİLELER BU DURUMA ÇOK ÜZÜLDÜ" Ailesi ise Ahmet Yılmaz ile birlikte televizyon programına katıldı. Kızlarının bulunması için yardım istediler. "Bu öğretmen utanmadan böyle bir şey yapabiliyor" ifadelerini kullandılar. Ahmet Yılmaz ise Esra'ya telefonla ulaştı ve "Kızım, senin ne işin var öğretmeninle? Bunu anlamış değilim. Ailen kabul etmez, böyle bir şey nasıl yapabiliyorsun?" diye sitem etti. Esra'nın cevapları ise herkesi şaşırttı.
mügeanlı

Esra, "Biz evlendik Ahmet Bey. Her şeyi düzgün bir şekilde konuştuk. Ailem de kabul etti. Orada olmanızı anlamıyorum. Kendi rızamla evlendim. Tekrar söylüyorum, çok mutluyum! Aramızda duygusal bir bağ vardı. Nisan ayından itibaren kendisine bunu söyledim. Annem ve babam başta kabul etmedi, uzak durmamı istediler ama ben vazgeçmedim" şeklinde konuştu.

Ardından o öğretmenle konuşan Ahmet Yılmaz, "Emre Bey, utanmıyor musunuz? Bir öğrencinizi ailesinden kaçırıp nikah kıymak ne demek? Lise öğrencisini bir öğretmen daha 18 yaşından küçükken kafasına koymuşsunuz, Haziran ayında evlenmeye karar vermişsiniz. İnsan nasıl bu kadar düşüncesiz olabilir? O çocuk neden sınava giremedi? Biz çocuklarımızı öğretmenlere emanet ediyoruz, böyle şeyler mi olacak? Senin de iki çocuğun varmış, onlar da bizim çocuklarımız olabilirdi" dedi.

"O kız benim öğrencimdi, yaşadığı sorunlarda hep destek oldum. 'Hocam, beni yalnız bırakma' dedi" cümlesini kuran o öğretmene Ahmet Yılmaz'a tepki gösteren Ahmet Yılmaz, "Hocam" dedi mi sana? Öğretmenlere biz çok değer veriyoruz. Benim dedem de bir öğretmendi ve onun adı hala öğrenciler ve veliler tarafından saygıyla anılır. Devlet, çocuklarımızın eğitimi için büyük mücadeleler veriyor. Ama sen çıkıp böyle bir şey yapabiliyor musun? Nasıl oluyor da böyle bir davranış sergileyebiliyorsun?" şeklinde tepki gösterdi.
mügeanlı

Kısa süre içinde Ahmet Yılmaz, "Öncelikle tüm velilerin içini rahatlatacak bir haber paylaşmak istiyorum. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile görüştüm, bana bir bilgi notu gönderdi. Bu öğretmenin tutum ve davranışı öğretmenlik mesleğine yakışmayan bir şekilde gerçekleşmiştir. Olayın ortaya çıkmasının ardından hemen inceleme ve soruşturma başlatmak üzere müfettişler görevlendirildi. Adalet Bakanlığı, öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyecek bu tür olaylara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecektir. Konu, yakından takip edilecektir." açıklamasını paylaştı.

Müge Anlı ve izleyicileri, Adalet Bakanlığı'nın bu konuda hızlı bir şekilde harekete geçmesinden memnun oldular. Öğretmenlik mesleğine yakışmayan bu tür olayların önlenmesi ve gereken cezaların verilmesi için gerekli adımların atılmasını umut ediyorlar.

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