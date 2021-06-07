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Müge Anlı Ümmügülsüm kaçırıldı mı, nerede?

Ekranların sevilen programlarından Müge Anlı bugün 5 gündür kayıp olan Ümmügülsüm olayı ile ilgili konukları ve olayları incelemeye başladı. Ardından pek çok kişi Ümmügülsüm olayını araştırmaya başladı. İşte Ümmügülsüm'ün kayıp olayıyla ilgili merak edilenler...

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:36
Müge Anlı Ümmügülsüm kaçırıldı mı, nerede?
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ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı'da Ümmügülsüm'ün kayıp olması vatandaşları ekrana kitledi. Ümmügülsüm 5 gümdür kayıp bulanamıyor. Müge Anlı ve ekibi Ümmügülsüm'ü bulmak için çalışmalara başladı. İşte Ümmügülsüm'ün kayıp olayıyla ilgili merak edilenler...

Müge Anlı Ümmügülsüm nerede?


7 aylık bebeği ile ortalıktan kayboldu. Kayıplara karışan Ümmügülsüm'ün 15 yaşında olduğu  biliniyordu. Yatalak annesi ve kızıyla Ümmügülsüm'ün nerede olduğuna dair bir bilgi yok.

Ümmügülsüm kaçırıldı mı?

14 yaşında kaçırılıp istismar edilen ve 5 gün boyunca kayıp olan Ümmügülsüm'ün kim yada kimler tarafıdnan kaçırıldığına dair bir bilgi yok. Müge Anlı ve ekibi yaşanan bu olayın peşine düştü. Olayla ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız


Son Güncelleme: 07.06.2021 14:36
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Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıKayıpümmügülsüm
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