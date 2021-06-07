Müge Anlı Ümmügülsüm kaçırıldı mı, nerede?

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı'da Ümmügülsüm'ün kayıp olması vatandaşları ekrana kitledi. Ümmügülsüm 5 gümdür kayıp bulanamıyor. Müge Anlı ve ekibi Ümmügülsüm'ü bulmak için çalışmalara başladı. İşte Ümmügülsüm'ün kayıp olayıyla ilgili merak edilenler...

Müge Anlı Ümmügülsüm nerede?

Ümmügülsüm kaçırıldı mı?

7 aylık bebeği ile ortalıktan kayboldu. Kayıplara karışan Ümmügülsüm'ün 15 yaşında olduğu biliniyordu. Yatalak annesi ve kızıyla Ümmügülsüm'ün nerede olduğuna dair bir bilgi yok.

14 yaşında kaçırılıp istismar edilen ve 5 gün boyunca kayıp olan Ümmügülsüm'ün kim yada kimler tarafıdnan kaçırıldığına dair bir bilgi yok. Müge Anlı ve ekibi yaşanan bu olayın peşine düştü. Olayla ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız