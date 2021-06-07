Müge Anlı Ümmügülsüm kaçırıldı mı, nerede?

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programlarından Müge Anlı'da Ümmügülsüm'ün kayıp olması vatandaşları ekrana kitledi. Ümmügülsüm 5 gümdür kayıp bulanamıyor. Müge Anlı ve ekibi Ümmügülsüm'ü bulmak için çalışmalara başladı. İşte Ümmügülsüm'ün kayıp olayıyla ilgili merak edilenler...
Müge Anlı Ümmügülsüm nerede?
Ümmügülsüm kaçırıldı mı?
14 yaşında kaçırılıp istismar edilen ve 5 gün boyunca kayıp olan Ümmügülsüm'ün kim yada kimler tarafıdnan kaçırıldığına dair bir bilgi yok. Müge Anlı ve ekibi yaşanan bu olayın peşine düştü. Olayla ilgili gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız
Son Güncelleme: 07.06.2021 14:36