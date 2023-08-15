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Müge Anlı ve Tatlı Sert izleyicilerine flaş haber! Müge Anlı bizzat duyurdu

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Müge Anlı ve Tatlı Sert izleyicilerine flaş haber! Müge Anlı bizzat duyurdu
ATV televizyonunun reyting rekorları kıran programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 23 Haziran tarihinde sezon finali yaparak izleyicilere veda etti. Haftanın her günü ekran başına kitleyen Müge Anlı'nın hayranları, yeni sezon için sabırsızlıkla beklemeye başladı. Kayıpları bulan, özlem duyanları bir araya getiren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 15. sezonunda da izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Şimdi ise yeni sezonun ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor... Ayrıntılar haberimizde...

Atv ekranlarının reytingleri alt üst eden programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 23 Haziran'da sezon finalini yaparak sadık izleyicilerine veda etti. Hafta içi boyunca izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran Müge Anlı'nın yeni sezonu için nefesler tutuldu. Kayıpları bulan, özlemini çekenleri buluşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 15. sezonuyla da ekranlara adeta fırtına gibi esti. Şimdi ise yeni sezonun ne zaman başlayacağı merakla bekleniyordu...

28 AĞUSTOS'TA YAYINA DÖNÜYOR

müge anlı

Uzun bir bekleyişin ardından, izleyicilerin merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon yayın tarihi sonunda netlik kazandı. Programın yapımcısı Taner Ercan, heyecanla beklenen haberi duyurdu. 28 Ağustos Pazartesi günü, programa tekrar başlama tarihi olarak belirlendi ve izleyicilere duyuruldu.

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