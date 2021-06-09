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Mustafa Yabaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Mustafa Yabaş, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Mustafa Yabaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi sorularının yanıtlarını arıyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba 04:02
Mustafa Yabaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?
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Son dönemlerde magazin dünyasında sık sık gündeme gelen Mustafa Yabaş’ın kim olduğu merak edilmektedir. Ekranların sevilen oyuncuları arasında yer alan Mustafa Yabaş, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Vatandaşlarımız Mustafa Yabaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi sorularının yanıtlarını arıyor

Mustafa Yabaş Biyografisi


Ekranların genç oyuncusu Mustafa Yabaş, son dönemlerin en çok merak edilen ve araştırılan oyuncuları arasında yer almaktadır. Küçüklükten beri oyuncu ve sporcu olmak istedi. Büyüyünce İstanbul’da çeşitli yerlerde sporculuk yaptı. Sonrasında modelliğe geçiş yaptı. 2007 yılında Şanlıurfa’da Bir Karışık Sevgi tiyatrosuyla adını duyurmaya başladı. 2009 yılında Şanlıurfa’da çekilen İngiliz filmi Afganistan’dan Kaçış’ta Ahmad karakterini canlandırdı. Sonrasında Mimar Sinan Sinema Belgeseli’nde rol aldı. 2004 yılında oyunculuk hedeflerinden dolayı Beyrut’a taşındı. Ortadoğu coğrafyasından adından söz ettiren bir isim haline geldi.

Cin-Ayet filminde de boy gösterdi. Birçok reklam filmlerinde de oynayan yakışıklı oyuncu, şu an için Türkiye’dedir. Türk-Arap ortak yapımı Adı Aşk adlı sinema filminde de boy gösterdi. Ortadoğu’nun en iyi oyuncularından Omar Al Darwish ile 6 ay boyunca çalıştı. Arapçasını da geliştirdi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan başaralı oyuncu, büyük bir takipçi kitlesine de sahiptir. Vatandaşlarımız Mustafa Yabaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi sorularının yanıtlarını arıyor.


Son Güncelleme: 09.06.2021 04:02
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa YabaşArap
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