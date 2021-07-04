Netflix Acı Kiraz filmi konusu

Behzat Ç ve Köprü dizileri ile adından söz ettiren Erdal Beşikçioğlu sinema dünyasında yeni bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Acı Kiraz filimin başrolünde yer alan Erdal Beşikçioğlu'na bu dev yapımda birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.

Ertan Saban, Belçim Bilgin gibi oyuncu kadrosu olan Acı Kiraz filmi Makedonya Üsküp'te geçiyor. Makedonyada çekilen film film hali ile karakterlere de Makedon ismi veriliyor.

Erdal Beşikçioglu Antonio adlı lösemili bir çocuğun babasını oynayacak. Ertan Saban ise asi mafya olan Stoka’ya, Bülent Şakrak da insan ticareti yapan Gajur’a can verecek. Her ne kadar Makedonyada çekilse de filmde Makedonca konuşulmuyor.

Filmin yönetmen koltuğun tecrübeli isim Serdar Akar, senaristliğini ise Oliver Romevski üstlendi. Bu yapıt birçok insanı merkezine alır. Kiraz ağaçları bu filmde birçok şahsın umudu ve hayalidir. Bazen de öfkesidir. Bazıları kiraz ağaçlarına parasal ihtiyaçlarını giderir, kimisi bu ağaçların gölgesinde insan ticareti yapar. Kimisi de sadece kiraz ağaçlarını yetiştirir. Kiraz ağaçları bu filmde bir metafordur.