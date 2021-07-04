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Netflix Acı Kiraz filmi konusu

Dijital izleme platformu Netflix yeni bir yerli yapımla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlnaıyor. Acı Kiraz filmi Netflix platformunda izleyicisi ile buluşacak. Acı Kiraz filminin konusu ne? Filmin kadrosunda kimler yer alıyor? İşte ayrıntılar.

04 Temmuz 2021 Pazar 22:19
Netflix Acı Kiraz filmi konusu
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Behzat Ç ve Köprü dizileri ile adından söz ettiren Erdal Beşikçioğlu sinema dünyasında yeni bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Acı Kiraz filimin başrolünde yer alan Erdal Beşikçioğlu'na bu dev yapımda birbirinden ünlü isimler eşlik edecek. 

Ertan Saban, Belçim Bilgin gibi oyuncu kadrosu olan Acı Kiraz filmi Makedonya Üsküp'te geçiyor.  Makedonyada çekilen film film hali ile karakterlere de Makedon ismi veriliyor. 


Erdal Beşikçioglu Antonio adlı lösemili bir çocuğun babasını oynayacak.  Ertan Saban ise asi mafya olan Stoka’ya, Bülent Şakrak da insan ticareti yapan Gajur’a can verecek. Her ne kadar Makedonyada çekilse de filmde Makedonca konuşulmuyor.

Filmin yönetmen koltuğun tecrübeli isim Serdar Akar, senaristliğini ise Oliver Romevski üstlendi. Bu yapıt birçok insanı merkezine alır. Kiraz ağaçları bu filmde birçok şahsın umudu ve hayalidir. Bazen de öfkesidir. Bazıları kiraz ağaçlarına parasal ihtiyaçlarını giderir, kimisi bu ağaçların gölgesinde insan ticareti yapar. Kimisi de sadece kiraz ağaçlarını yetiştirir. Kiraz ağaçları bu filmde bir metafordur. 

 


Son Güncelleme: 04.07.2021 22:19
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Anahtar Kelimeler:
NetflixAcı KirazFilm Konusu
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