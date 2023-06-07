Netflix Geçen Yaz filmi konusu ve yayın tarihi

Geçen Yaz adlı filmin senaryosunu Sami Beran Marçalı, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan üstleniyor. Filmin başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Halit Özgür Sarı, Fatih Şahin, Aslıhan Malbora, Kubilay Tunçer ve Süreyya Güzel yer alıyor.

Geçen Yaz filmi 1996 senesinde Türkiye’nin güneyinde geçen bir hikayeyi anlatıyor. Her sene ailesinin yazlığına giden Deniz için artık durum farklı olur. Deniz 16 yaşına girmiştir ve artık yeni deneyimler yaşamak ister. Deniz, Aslı’ya yakın olmak için uğraşırken aynı mahallede son derece yakışıklı ve fit görünen Burak’ın da Aslı’ya ilgi duyduğunu fark etmiştir. Film yeni bir aşkın heyecanını, kalp kırıklıklarını ve ergenliğin başlangıcını anlatmaktadır.

Geçen Yaz filmi 9 Temmuz 2021 günü Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

