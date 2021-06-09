Netflix Rangarok 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Rangarok yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Netflix ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan Ragnarok’un 2. Sezonu da büyük beğeni ile takip edildikten sonra dizinin 3. Sezonunun ne zaman çıkacağı merak edilmeye başlandı. Dizi hayranları Netflix Ragnarok 3. Sezon tarihi ne zaman sorularını araştırıyor.

Netflix’in son dönemlerde en beğenilen dizilerinden birisi olan ve2. Sezonu 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan Ragnarok dizisinin sezonunu bitirenler 3. Sezonun yayın tarihini araştırmaya başladı.

Ragnarok konusu nedir?

Netflix dizi ile ilgili izleyicilere bir iyi birde kötü haber verdi. Ragnarok hayranlarına verilen iyi haber dizinin 3. Sezonunun olacağı olurken kötü haber ise henüz 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 2. Sezonun üzerinden çok geçmediği için dizinin 3. Sezonun ne zaman olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Norveç’in küçük bir köyünde geçen dizide yaşanan doğaüstü olaylar konu alınmaktadır. Kışları hafif geçmesine rağmen sert ve uzun süreli yağmurlar yağan Edda kasabasında mevsimin değişmesi büyük sorunlara yol açmaktadır.

Fabrika atıkları da kasabayı kirletmeye devam ederken kasabanın tüm kaderini yeni gelen bir aile belirleyecektir. Magne, İsolde isimli bir kızla tanışır ve olaylar gelişmeye başlar.