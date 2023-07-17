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  3. Netflix'in o dizisi ortalığı darmaduman etti! İlk haftada zirveye oturdu: Yerli dizi rekora koşuyor

Netflix'in o dizisi ortalığı darmaduman etti! İlk haftada zirveye oturdu: Yerli dizi rekora koşuyor

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Netflix'in o dizisi ortalığı darmaduman etti! İlk haftada zirveye oturdu: Yerli dizi rekora koşuyor
En çok tercih edilen platformlardan olan Netflix, yerli ve yabancı içeriklerle kullanıcıların ilgisini çekerken o yerli yapımla ikinci haftadan büyük başarıya ulaştı. İşte o yerli yapım...

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un yer aldığı yeni romantik komedi dizisi seyircinin ilgisini çekti. Senaryosunu Selen Bağcı'nın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Çağrı Çıtanak gibi başaralı oyuncular bulunuyor. Dizide torunların yuva kurmasını isteyen iki büyükannenin hikayesi ele alınırken kısa sürede listelerin ilk sırasında yer aldı.

Netfix romantik komedi

İKİ HAFTADA LİDER O DİZİ

Romantik komedi olarak ekranlarda yer alan dizi, ikinci haftadan büyük başarıya imza attı. Film dünyasında dünyada büyük önem taşıyan Collider, Sen İnandır dizisinin yaz aylarının kaçırılmaz romantik komedisi haline geldi.

Collider, Sen İnandır romantik komedinin zirvesine yerleşirken neşeli ve sevimli olduğuna dair ifadeler kullandı. Seyircinin çok sevdiği dizi, platform üzerinde iki hafta içerisinde "Dili İngilizce Olmayan Filmler" listesinde 2. sırada yerini aldı. 

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