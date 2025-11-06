Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Nursel Ergin'in sunduğu Nursel ile Mutfak Bahane, 10 Kasım Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün ATV'de, saat 14.00'te başlıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 09:47
Nursel Ergin ile Mutfak Bahane yeni sezona 10 Kasım'da başlıyor

Gündüz kuşağının sevilen yarışması Nursel ile Mutfak Bahane, uzun aranın ardından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sunucu Nursel Ergin yönetiminde ekrana gelecek programın yeni sezon tarihi ve yayın saati netleşti.

Yayın günü ve başlangıç tarihi

Yapılan resmi açıklamaya göre programın merakla beklenen yeni sezonu 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak.

Hangi kanal ve saat kaçta?

Program, ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezon bölümleri izleyiciyle alışkın yayın saatinde, saat 14.00'te başlayacak.

Yeni sezon formatı

Nursel ile Mutfak Bahane, sevilen formatını korurken rekabeti artırıyor. Gelinler, eşlerinin desteğiyle belirlenen sürede günün menüsünü hazırlamak için yarışacak. Stüdyoda bulunan kayınvalideler, pişirilen yemekleri tadıp puanlayarak günün birincisini belirleyecek.

Her gün başarılı olan çifte 7 altın verilecek. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı toplayan çift 35 bilezik ile stüdyodan ayrılacak.

Sürpriz zarf uygulaması

Yeni sezonda yarışmaya eklenen sürpriz zarf uygulaması dikkat çekiyor. Yarışmacıların her gün seçeceği zarflardan çıkan notlar, kimi zaman avantaj kimi zaman dezavantaj yaratacak; bu unsurun stratejileri ve rekabeti nasıl etkileyeceği merak konusu.

Program hakkında kısa not

Nursel Ergin'in sunumuyla Nursel ile Mutfak Bahane, lezzet, rekabet ve samimi hayat hikayelerini bir araya getiriyor. Yeni sezon 10 Kasım'dan itibaren hafta içi her gün ATV'de, saat 14.00'te yayınlanacak.

