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  4. O isim MasterChef All Star'a adını yazdırdı! Tabağı açık ara farkla birinci oldu: Şeflerden tebrik yağdı

O isim MasterChef All Star'a adını yazdırdı! Tabağı açık ara farkla birinci oldu: Şeflerden tebrik yağdı

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O isim MasterChef All Star'a adını yazdırdı! Tabağı açık ara farkla birinci oldu: Şeflerden tebrik yağdı
MasterChef All Star sezonunun ana kadro seçmeleri tamamlanmış durumda. Yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yoğun bir rekabet içinde mücadele ettiler. Son yarışmacı, heyecan dolu perşembe bölümüyle birlikte nihayet belirlendi. Ancak, büyük bir sürpriz yaşandı çünkü açık ara farkla birinci olan yarışmacının kim olduğunu duyanlar oldukça şaşırdı. Ayrıntılar haberimizde...

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasının büyük finalinde, uzun süren merak son buldu ve ana kadroya giren son yarışmacı açıklandı. Sezonun son bölümünde, izleyicileri ve hayranları büyük bir heyecan sardı. İzleyiciler, 20. ve son yarışmacının kim olacağını öğrenmek için nefeslerini tuttu.

Sonunda, MasterChef yarışmasının ana kadrosuna katılan son yarışmacı olarak ismi açıklanan isim, sezon boyunca performansıyla dikkat çeken ve lezzetleriyle jüriyi etkileyen isim o oldu. O isim, yarışmanın sonunda diğer başarılı yarışmacıları geride bırakarak bu özel yere layık görüldü.

MasterChef yarışmasının son bölümünde, ana kadroya giren son yarışmacının kim olduğu büyük bir merak konusu haline geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan bu sezonun son bölümünde, 20. isim belirlendi.

ANA KADROYA GİREN İSİM BELLİ OLDU

MASTERCHEF

Yarışmanın ana kadro seçmelerinde son üç yarışmacı olarak Tayfun, Melih ve Tolga kaldı. Bu üç yarışmacı, armut ve dana fileto kullanarak en iyi tabağı yapmak için 45 dakika süreyle mücadele ettiler.

Şefler, yapılan oylama sonucunda bir yarışmacının açık ara farkla birinci olduğunu belirttiler. Tolga, son üçe kalan yarışmacılar arasından sıyrılarak açık ara farkla birinci oldu ve direkt olarak ana kadroya giren ilk isim olarak duyuruldu.

İşte ana kadroya giren 20 yarışmacı: Güzide Mertcan, Suna, Eda, Batuhan, Rıfat, Tanya, Sefa, Esra, Eray, Berker, Sergen, Burcu, Tahsin Dilara, Mert, Çağatay, Ayaz, Gamze ve son olarak Tolga. Bu isimler, MasterChef All Star sezonunda ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar oldu.

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