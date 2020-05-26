QNB Finansbank, tepki toplayan reklam filmini özür dileyerek geri çekti

QNB Finansbank'ın son yayınlanan reklam filmine mali müşavir ve muhasebecilerden tepki yağarken Banka, gelen tepkilerden dolayı reklamı yayından kaldırdıklarını duyurdu.

QNB Finansbank, tepki toplayan reklam filmini özür dileyerek geri çekti
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QNB Finansbank'ın E-Dönüşüm hizmet kampanyasının tanıtımının yapıldığı son reklam filmi  mali müşavir ve muhasebeciler tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter'da #QnbFinansbankÖzürDile hashtagi açıldı ve bir çok kullanıcı hashtage destek vererek özür çağrısı kampanyası başlattı.

Bir çok sosyal medya kullanıcısı, e-dönüşüm hizmetini tanıtmak için çekilen  QnbFinansbank reklamının muhasebecileri 'küçük düşürdüğü ve yetersiz gösterdiği' gerekçesi ile #QnbFinansbankÖzürDile hashtagi ile reklamın kaldırması için çağrıda bulundu. 

QNB Finansbank, ise özellikle muhasebeciler arasında büyük tepki gören son reklam filmini gelen şikayetler üzerine yayından kaldırdığını açıkladı.

İşte; QNB Finansbank'ın E-Dönüşüm hizmet kampanyasının tanıtıtıldı tepki toplayan reklam filmi:
 


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