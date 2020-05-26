QNB Finansbank, tepki toplayan reklam filmini özür dileyerek geri çekti

QNB Finansbank'ın E-Dönüşüm hizmet kampanyasının tanıtımının yapıldığı son reklam filmi mali müşavir ve muhasebeciler tarafından tepkiyle karşılandı. Twitter'da #QnbFinansbankÖzürDile hashtagi açıldı ve bir çok kullanıcı hashtage destek vererek özür çağrısı kampanyası başlattı.

Bir çok sosyal medya kullanıcısı, e-dönüşüm hizmetini tanıtmak için çekilen QnbFinansbank reklamının muhasebecileri 'küçük düşürdüğü ve yetersiz gösterdiği' gerekçesi ile #QnbFinansbankÖzürDile hashtagi ile reklamın kaldırması için çağrıda bulundu.

QNB Finansbank, ise özellikle muhasebeciler arasında büyük tepki gören son reklam filmini gelen şikayetler üzerine yayından kaldırdığını açıkladı.

İşte; QNB Finansbank'ın E-Dönüşüm hizmet kampanyasının tanıtıtıldı tepki toplayan reklam filmi:

