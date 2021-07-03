Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncu kadrosu

Türk sinema tarihinin en sevilen tiplemelerinde Recep İvedik filminin ikincisi bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Başrolünde Şahan Gökbakar’ın yer aldığı yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmi yayınladığı dönem en çok izlenen film olmuştu. Bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşacak olan Recep İvedik filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Recep İvedik 2 konusu

Kahramanımız Recep İvedik’in tek yakını olan babaannesi ondan hayatını düzene sokmasını ister. Babaanne sarhoş ve aylak aylak gezmemesi için ondan iş bulmasını, saygınlık kazanmasını ve evlenmesini ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için birçok yol dener ve bu süreç onun için hiçte kolay olmayacaktır. Ancak Recep kendine has tavırlarıyla girdiği her ortamda dikkat çekmeyi başarır. Recep ilk olarak iş bulmak için birçok yol denese de başarılı olamaz. Daha sonra dedesinin şirketine girmeye babaannesinin zoruyla gider. Kuzeni Hakan’ın başında olduğu şirkette Recep’te artık patron yarısıdır. İş bulduktan sonra Recep bu işte saygınlık kazanmak için önüne çıkan fırsatını değerlendirir. Artık son madde olan evlilik evresidir. Ancak bu en zor bölüm olacaktır.

Recep İvedik 2 oyuncu kadrosu

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Gülşen Özbakan - Pakize İvedik

Efe Babacan - Hakan İvedik

Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem

Asiye Dinçsoy - Yakuza

Zeynep Çamcı - Zeynep

Aysan Sümercan - Yoga Hocası

Füsun Öztoprak

Müjde Uzman

Recep İvedik 2 nerede çekildi?

Recep İvedik 2 filminin çekimleri İstabul’un farklı semtlerinde çekilmiştir.