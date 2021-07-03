İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1386.83
ALTIN
500.00
DOLAR
8.6819
STERLİN
12.0377
EURO
10.3155
Günlüğü bin liralık şezlongta güneşlenen Burcu Biricik'in keyfi yerinde!
Günlüğü bin liralık şezlongta güneşlenen...
Karma aşı koronavirüs hastalığına karşı bağışıklık kazandırır mı?
Son Dakika
Karma aşı koronavirüs hastalığına karşı...
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Resmi Gazetede yayınlandı! TEİAŞ özelleştirilecek!
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en yaşanabilir ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti
Son Dakika
Bloomberg, pandemi süreci sonrası en...

Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncu kadrosu

Recep İvedik serisinin ikinci filmi bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. 2008 yılında vizyona giren Recep İvedik 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Film severler yerli komedi türündeki Recep İvedik 2 filmi nerede çekildi sorusunu araştırıyor.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 15:48
Recep İvedik 2 nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Türk sinema tarihinin en sevilen tiplemelerinde Recep İvedik filminin ikincisi bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Başrolünde Şahan Gökbakar’ın yer aldığı yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmi yayınladığı dönem en çok izlenen film olmuştu. Bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşacak olan Recep İvedik filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Recep İvedik 2 konusu

Kahramanımız Recep İvedik’in tek yakını olan babaannesi ondan hayatını düzene sokmasını ister. Babaanne sarhoş ve aylak aylak gezmemesi için ondan iş bulmasını, saygınlık kazanmasını ve evlenmesini ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için birçok yol dener ve bu süreç onun için hiçte kolay olmayacaktır. Ancak Recep kendine has tavırlarıyla girdiği her ortamda dikkat çekmeyi başarır. Recep ilk olarak iş bulmak için birçok yol denese de başarılı olamaz. Daha sonra dedesinin şirketine girmeye babaannesinin zoruyla gider. Kuzeni Hakan’ın başında olduğu şirkette Recep’te artık patron yarısıdır. İş bulduktan sonra Recep bu işte saygınlık kazanmak için önüne çıkan fırsatını değerlendirir. Artık son madde olan evlilik evresidir. Ancak bu en zor bölüm olacaktır.

Recep İvedik 2 oyuncu kadrosu

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Gülşen Özbakan - Pakize İvedik

Efe Babacan - Hakan İvedik


Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem

Asiye Dinçsoy - Yakuza

Zeynep Çamcı - Zeynep

Aysan Sümercan - Yoga Hocası

Füsun Öztoprak

Müjde Uzman

Recep İvedik 2 nerede çekildi?

Recep İvedik 2 filminin çekimleri İstabul’un farklı semtlerinde çekilmiştir.



Son Güncelleme: 03.07.2021 15:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şahan GökbakarRecep Ivedik 2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tolga Sarıtaş'ın yeni filmi Yolun Açık Olsun'un çekimleri başlıyor
Tolga Sarıtaş'ın yeni filmi Yolun Açık Olsun'un çekimleri başlıyor
Hızlı ve Öfkeli 9 hasılat rekoruna gidiyor
Hızlı ve Öfkeli 9 hasılat rekoruna gidiyor
Show TV Üç Kuruş dizisi konusu ve hikayesi belli oldu
Show TV Üç Kuruş dizisi konusu ve hikayesi belli oldu
Netflix Acı Kiraz filmi konusu
Netflix Acı Kiraz filmi konusu
Medcezir ve Erkenci Kuş tekrar bölümleri ile Star'da
Medcezir ve Erkenci Kuş tekrar bölümleri ile Star'da
Asuman Dabak Leyla ile Mecnun'a kadrosunda
Asuman Dabak Leyla ile Mecnun'a kadrosunda

Popüler Haberler

Formula 1 Avusturya Grand Prix 2021 S Sport 2 kanalından yayınlanıyor!
Google yeni özelliğini resmen açıkladı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Vedat Muriqi için yeniden karşı karşıya
iOS 15 güncellemesini alacak olan iPhone modelleri belli oldu
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
YouTube tüm videolara reklam koyma kararı aldı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.