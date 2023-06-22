Reyting rekorları kıran o dizi 6 yıl sonra yeniden yayınlanacak!

Yeşil Deniz Milenyum, 2014-2016 yılları arasında büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, bu akşam hayranlarıyla yeniden buluşuyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde çekilen dizi, güzel ve sakin bir kasabada geçen hikayesiyle dikkat çekiyor.

DİZİNİN KONUSU NEDİR?





Dizinin konusu, ana karakter İsmail'in ayrılışının üzerinden birkaç yıl geçtiği noktada başlıyor. Bu süre zarfında, Yeşilova kasabası teknoloji çağına ayak uydurmuş ve yaşanan değişimler sadıkların hayatlarını da etkilemiştir. Artık modern bir dünyada yaşayan sadıklar, yeni zorluklarla karşılaşırken, aşklarını korumak ve sırlarını paylaşmak için mücadele etmek zorundadırlar.

Dizide Emin Gürsoy, Nuri Gökaşan, Nalan Yavuz, Eren Can Vurucu, Elvan Dişli ve Şive Şenözen gibi başarılı oyuncular rol almaktadır. Bu yetenekli kadro, karakterlerin duygusal ve karmaşık hikayelerini ustalıkla canlandırmaktadır.

Yeşil Deniz Milenyum, sevilen bir yapımın devamı niteliğinde olduğu için izleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenmektedir. Dizi, eşsiz doğa manzaraları, etkileyici oyunculuk performansları ve sürükleyici senaryosuyla seyircilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedeflemektedir.