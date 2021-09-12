Reytinglerde zirveye oturan Demet Akalın'dan yeni proje

Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, son dönemde gündemden düşmüyor. yaza damgasını vuran şarkılarıyla çok konuşulan Akalın, son olarak TV kariyerine başlamış ve Seda Sayan’ı tahtından etmişti. Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapan ünlü şarkıcı, yarışmanın şirazesini yukarıya taşıyarak reytinglerde yükselişe geçti. Müzik kariyerine de tüm hızıyla devam eden Akalın, yeni şarkısını da sosyal medya hesabından yayınladı.
Yeni şarkısını paylaştı!
Yeni şarkısını piyasaya sürmek için hazırlanan Akalın, şarkısından kısa bir bölümü yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı paylaşımına ''Yakında'' notunu ekledi.
Son Güncelleme: 12.09.2021 22:04