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Reytinglerde zirveye oturan Demet Akalın'dan yeni proje

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Demet Akalın, reytinglerde zirveye oturmasının ardından yeni projesini açıkladı.

12 Eylül 2021 Pazar 22:04
Reytinglerde zirveye oturan Demet Akalın'dan yeni proje
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Pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın, son dönemde gündemden düşmüyor. yaza damgasını vuran şarkılarıyla çok konuşulan Akalın, son olarak TV kariyerine başlamış ve Seda Sayan’ı tahtından etmişti. Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapan ünlü şarkıcı, yarışmanın şirazesini yukarıya taşıyarak reytinglerde yükselişe geçti. Müzik kariyerine de tüm hızıyla devam eden Akalın, yeni şarkısını da sosyal medya hesabından yayınladı.

Yeni şarkısını paylaştı!


Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapan Demet Akalın, TV kariyeriyle de çok konuşulmuştu. Öyle ki Alişan ile sabah programı yapan Akalın, reytinglerde beklediğini bulamayınca Seda Sayan ile adeta takas yaparak birbirlerinin programını sunmaya başlamıştı. Bu kez reytinglerde zirveye oturan Demet Akalın, müzik kariyerinde de yıldız gibi parlıyor.

Yeni şarkısını piyasaya sürmek için hazırlanan Akalın, şarkısından kısa bir bölümü yayınlayarak takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı paylaşımına ''Yakında'' notunu ekledi.



Son Güncelleme: 12.09.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınGelinim MutfaktaDemet Akalın Yeni şarkı
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