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Robot Köpek A.X.L. film konusu ve oyuncuları

Robot Köpek A.X.L filmi 2018 senesinde vizyona girdi. Aksiyon ve Bilim kurgu türünde olan filmin süresi ise 1 saat 40 dakikadır. A.X.L filmi Netflix'te yayınlanmaya başlayarak tekrar gündemlere geldi. Robot Köpek A.X.L filminin konusu nedir? Bu haberimizde A.X.L filminin konusunu sizler için derledik. İşte Robot Köpek A.X.L filminin konusu ve oyuncuları...

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:11
Robot Köpek A.X.L. film konusu ve oyuncuları
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Robot Köpek AXL filmi

Robot Köpek A.X.L filmi 2018 senesinde vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Oliver Daly yapmaktadır. Robot köpeğin,insanın düşünce sistemine benzer bir düşünce sistemi bulunmaktadır. Karşısındaki insanın içsel davranışlarını ölçebilmektedir.

AXL, ABD ordusuna yardım etmek için icat edilen, ölüm canavarı lakaplı gizemli bir robot köpek olarak tanıtıldı. Saldırı, keşif ve lojistik yani saldırı, keşif ve lojistik görevlerini üstlenen robot köpek, son yılların en vahşi ölüm canavarlarından biridir.   Film beklenenin aksine bir başlangıç yapar. Çünkü etrafta robot köpekler göreceğinizi tahmin ettiğinizde Miles isimli bir gencin Motokros Şampiyonası'ndaki mücadelesi bizi karşılayacaktır. O ve tamirci babası Chuck, motorların eksikliğini dikkatlice kontrol etseler de, kendisi ve tamirci babası Chuck bunu görmezden gelmediler ancak şampiyonanın en popüler oyuncusu olan Sam'in kibirli tavrı Miles'ın etkileri üzerinde olumlu bir etki yaptı. Başka bir oyunda birinci olan Miles, Sam ve arkadaşlarını cezbetti. Ve gruplarının yeni bir üyesi oldu. Bu grup onları şehirden onlarca kilometre uzaktaki bir çöplükte bırakana kadar sürdü.

Miles’in çalılıklar arasında robot köpeği bulmasıyla işler değişti.

Film ,ritmiyle soluksuz bir şekilde izlenilmeyi sağlar.  Filmi izlerken,filmin finalinde neler olacağı merak edilmektedir. Finali çoğu insan tarafından beğenilmeyebilir. Şans verebileceğiniz filmler arasında yer alabilir ama büyük bir beklentiniz ve harika efektler beklemeyin

Filmin IMDb puanı ise 5,3’dür. Robot Köpek A.X.L kadrosunda yer alan oyuncular şu şekildedir;


Alex Neustaedter – Miles

Becky G – Sara Reyes

Alex MacNicoll – Sam Fontaine

Dominic Rains – Andric

Thomas Jane – Chuck

Lou Taylor Pucci – Randall


Son Güncelleme: 07.06.2021 16:11
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