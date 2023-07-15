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Sağ Salim filminin yenisi geliyor! Başrolde flaş değişiklik

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Sağ Salim filminin yenisi geliyor! Başrolde flaş değişiklik
Heyecanla beklenen geri dönüş! Sağ Salim filmi üçüncü sezonuyla sinemaseverlerin karşısında. Detaylar haberimizde...

Sinema tutkunlarını heyecanlandıran haberlere göre, popüler film serisi "Sağ Salim" geri dönüyor ve üçüncü sezonuyla seyircilerin karşısına çıkacak. Film, Ordu'da çekilecek ve başrolde önemli bir değişiklik yaşandı.

OYUNCU KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

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Yönetmen ve yapımcı Ersoy Güler tarafından Sivas Suşehrili olarak çekilen "Sağ Salim" filmi, geçmiş sezonlarda büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Şimdi ise Ersoy Güler, Show TV'de büyük başarı elde etmiş olan "Yeni Gelin" dizisinin arkasındaki isim olarak Sağ Salim serisinin üçüncü sezonunu seyircilerle buluşturacak.

Haberlere göre, üçüncü sezonun adı "Sağ Salim Ölü Ya da Diri" olarak belirlendi. Yeni sezonun çekimleri 7 Temmuz'da başlayacak. Bu sezonun dikkat çeken bir değişikliği ise başrol oyuncusunun değişmesi oldu. İlk iki projede Burçin Bildik'in başarıyla canlandırdığı rolün yerine, sektördeki başarılı performansıyla tanınan oyuncu Toygan Avanoğlu geçecek.

Ayrıca, yeni kadın başrol oyuncusu olarak "Yasak Elma" dizisinde de başarılı bir performans sergileyen Pelin Orhuner seçildi. Film, Ordu'nun muhteşem yaylalarında çekilecek ve "Muhtar" rolünde ise değerli oyuncu Hüseyin Avni Danyal yer alacak. Yapımcılığını ise Fatih Ay'ın sahibi olduğu PRT Entertainment Film ile Komedram Film üstlenecek.

Bu heyecan verici gelişmelerin yanı sıra Ersoy Güler, bir dizi projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Adana'da çekilecek olan bu dizi, Kuzey ve Güney Adana arasındaki çatışmayı etkileyici bir aşk hikayesiyle ele alacak.

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