İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

Şef Akademi yarışmacıları kim kimdir?

FOX TV ekranlarında 14 Haziran tarihinde yayınlanmaya başlayacak olan yemek programı Şef Akademi heyecanla bekleniyor. İzleyiciler tarafından merakla beklenen Şef Akademi’de yarışacak olan yarışmacılar araştırılmaya başlandı. Peki Şef Akademi yarışmacıları kim kimdir? İşte detaylar…

08 Haziran 2021 Salı 20:56
Şef Akademi yarışmacıları kim kimdir?
Takip Et:

FOX TV ekranlarında 14 Haziran Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak olan yemek programı Şef Akademi heyecanla bekleniyor. 15 şef adayının yarışacağı Şef Akademi’de yarışacak olan yarışmacılar araştırılmaya başlandı. Sunuculuğunu Öykü Serter’in yapacağı Şef Akademi’de şef adayları yaptığı yemeleri jüri üyesi şeflere sunarak büyük bir mücadele yarışına girecek. 

Şef Akademi’nin yarışmacıları kimler?


Provizyon Medya’nın yapımını üstlendiği Şef Akademi yarışmasının jüri koltuğunda Ayhan Sicimoğlu, Hazer Amani ve Arda Türkmen oturmaktadır. Başarılı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Şef Akademi yarışmasının Acun Ilıcalı yapımı olan yemek yarışması Masterchef karşısında reytinglerinin nasıl olacağı merak edildi. 14 Haziran tarihinde başlayacak olan Şef Akademi yarışmasında yapılacak olan ön eleme sonrasında 15 şef adayı yarışmaya devam edecek. Şef Akademi yarışmasında kimlerin yarışacağı henüz belli değildir.

Yayınlandığı ilk hafta üst üste üç akşam ekrana gelecek olan Şef Akademi programı yapılacak ön eleme sonrasında yarışmada kalan 15 şef adayı üçer kişilik takımlar oluşturarak en iyi yemeği yapmak için mücadele edecekler.



Son Güncelleme: 08.06.2021 20:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FOX TVŞef AkademiŞef Akademi Yarışmacıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı yeni sezon 1. bölüm fragmanı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Seksenler yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
Çukur'un final bölümünde skandal sahne hatası!
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
ATV Evlilik Sözleşmesi başrol oyuncuları belli oldu
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Lucifer bu yıl final mi yapacak? Lucifer yeni sezon konusu ve oyuncuları
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?
Buse Narcı kimdir, nerede doğmuştur? Buse Narcı evli mi? Buse Narcı kaç yaşında?

Popüler Haberler

macOS 12 Monterey yenilikleri neler
Zilkade ayı nedir? Zilkade ayında kılınacak namazlar ve Zilkade ayı ilk gece namazı kılınışı! Zilkade 9. gecesi kılınacak 2 rekat namaz
Çeşme Alaçatı icradan satılık dubleks mesken
Sedat Peker'in hangi tweetlerine erişim engeli geldi?
Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
2021 AÖF bahar dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF 2021 final sınav sonuçları takvimi
Fastly nedir? Fastly internetin çökmesine neden oldu!
Leyla İle Mecnun dizisi yeni Leyla'sı kim olacak? Exxen Leyla İle Mecnun yeni Leyla belli oldu
Bim aktüel ile indirimli satılacak 15 Haziran 2021 Salı ürünleri
Can Dündar kimdir, neden kırmızı bülten çıkarıldı? Can Dündar kaç yaşında, aslen nerelidir?
2021 Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Hayvan hakları yasası çıktı mı? Hayvan hakları yasasında son durum ne? Talimat geldi: Meclis kapanmadan çıkarın!
ATV Kuruluş Osman sezon finali ne zaman? Kuruluş Osman yeni sezonda devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Trt 1 Masumlar Apartmanı 2. sezon tarihi
Çukur dizisine film çekilecek mi?
MEB 2021 İl dışı atama takvimi belli oldu mu? 2021 MEB MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.