Şef Akademi yarışmacıları kim kimdir?

FOX TV ekranlarında 14 Haziran Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak olan yemek programı Şef Akademi heyecanla bekleniyor. 15 şef adayının yarışacağı Şef Akademi’de yarışacak olan yarışmacılar araştırılmaya başlandı. Sunuculuğunu Öykü Serter’in yapacağı Şef Akademi’de şef adayları yaptığı yemeleri jüri üyesi şeflere sunarak büyük bir mücadele yarışına girecek.
Şef Akademi’nin yarışmacıları kimler?
Yayınlandığı ilk hafta üst üste üç akşam ekrana gelecek olan Şef Akademi programı yapılacak ön eleme sonrasında yarışmada kalan 15 şef adayı üçer kişilik takımlar oluşturarak en iyi yemeği yapmak için mücadele edecekler.
Son Güncelleme: 08.06.2021 20:56