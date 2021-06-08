Şef Akademi yarışmacıları kim kimdir?

FOX TV ekranlarında 14 Haziran Pazartesi günü yayınlanmaya başlayacak olan yemek programı Şef Akademi heyecanla bekleniyor. 15 şef adayının yarışacağı Şef Akademi’de yarışacak olan yarışmacılar araştırılmaya başlandı. Sunuculuğunu Öykü Serter’in yapacağı Şef Akademi’de şef adayları yaptığı yemeleri jüri üyesi şeflere sunarak büyük bir mücadele yarışına girecek.

Şef Akademi’nin yarışmacıları kimler?

Provizyon Medya’nın yapımını üstlendiği Şef Akademi yarışmasının jüri koltuğunda Ayhan Sicimoğlu, Hazer Amani ve Arda Türkmen oturmaktadır. Başarılı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Şef Akademi yarışmasının Acun Ilıcalı yapımı olan yemek yarışması Masterchef karşısında reytinglerinin nasıl olacağı merak edildi. 14 Haziran tarihinde başlayacak olan Şef Akademi yarışmasında yapılacak olan ön eleme sonrasında 15 şef adayı yarışmaya devam edecek. Şef Akademi yarışmasında kimlerin yarışacağı henüz belli değildir.

Yayınlandığı ilk hafta üst üste üç akşam ekrana gelecek olan Şef Akademi programı yapılacak ön eleme sonrasında yarışmada kalan 15 şef adayı üçer kişilik takımlar oluşturarak en iyi yemeği yapmak için mücadele edecekler.