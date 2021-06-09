Seksenler'de Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek belli oldu mu? Seksenler Fehmi kim olacak?

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizilerinden birisi olan Seksenler’de Fehmi karakterine hayat veren Rasim Öztekin’in geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmesi sonrasında dizide Fehmi karakterine kimin hayat vereceği de araştırılmaya başlandı.

Fehmi Baba karakterine kimin hayat vereceği araştırılırken geçtiğimiz dönemlerde Mucize Doktor dizisinden ayrılan Reha Özcan’ın Fehmi karakteri olacağı iddia edildi.

Reha Özcan kimdir?

5 Temmuz 1965 yılında Bingöl’de dünyaya gelen Reha Özcan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. Trabzon Devlet Tiyatrosunda işe başlayan Özcan 1990 – 1991 yılları arasında İstanbul Tiyatrosuna atanmıştır. 1992 – 93 yılında Antalya’ya taşınan Reha Özcan burada Antalya Devlet Tiyatrosunda işe başlamıştır.

Ekim 2016 yılına kadar çok sayıda devlet tiyatrosunda görev alan Reha Özcan emekli olmuştur. 2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filminde görev alan Özcan daha sonrasında Adı Efsane, Maral: En Güzel Hikayem, Karadayı, Suskunlar, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman gibi çok sayıda dizi ve film projesinde sanatını icra etmiştir.

En son Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan son günlerde Seksenler dizisinde ki Fehmi karakteri ile anılıyor.

Seksenler dizisine iki yeni isim

Rasim Öztekin (Fehmi Baba) kimdir?

Usta oyuncu Reha Özcan’ın Seksenler dizi kadrosuna katılacağı ile ilgili iddialar gelişirken Zeynep Sever Demirel ve İlker Ayrık dizinin oyuncuları arasına katıldı.

62 yaşında ki usta tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin 8 Mart 2021 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu kötüye giden Öztekin’den kötü haber geldi. TRT’ye uzun bir süre metin yazarlığı yapan Öztekin Akşam Gazetesi ve Star Gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

2005 yılında Yıldızların Altında müzikalinde Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin ile başrol oynamıştır. 2009 yılında Boş Gezen ve Kalfası adlı tiyatro oyununda kalbi rahatsızlanan Öztekin’in kalbine pil takılmıştır.

2005 yılında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile evlenen Rasim Öztekin 1987 yılında bu evlilikten doğan Pelin Öztekin ile mutluluk yaşamıştır.

2012 yılında başlayan Seksenler dizisinde Fehmi karakterine hayat veren Rasim Öztekin aynı zamanda Şoray Uzun, İlker Ayrık, Berat Yenilmez, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Özlem Türkad, Serhat Kılıç, Yasemin Çonka, Vural Çelik, Ceyhun Fersoy, Necmi Yapıcı gibi önemli isimlerle birlikte görev almaktadır.

2014 yılında Mandıra Filozofu filminde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel isimleri ile başrolü paylaşmıştır.