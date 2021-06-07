Show TV Cam Tavanlar dizisi tekrarları ne zaman yayınlanıyor?

Çarşamba 22:30

Perşembe 00.15

Cuma 23.30

Cumartesi 15.15 – 00.30

Pazar 20.00

Fragmanıyla yoğun ilgi gören Cam Tavanlar dizisinde başrolde yer alan Bensu Soral ve Kubilay Aka rol almışlardır. Yapımcılığını OJO Pictures’in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda oturan Fehmi Öztürk adını bu diziyle de duyurdu. Başarılı ve yetenekli kadro ile 9 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak dizinin tekrar bölümlerinin saatleri ve günleri belirlendi.