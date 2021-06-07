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Show TV Cam Tavanlar dizisi tekrarları ne zaman yayınlanıyor?

Show TV’de seyirciyle buluşmaya hazırlanan Cam Tavanlar hakkında meraklar arttı. Çarşamba günü ekranlara gelecek dizinin tekrar bölümleri hangi gün ve saatte olduğu sıkça sorulan sorular arasında. Fragmanıyla ilgi gören dizi oyuncu kadrosu ve konu ile göz doldururken dizi hakkında merak edilenler haberimizde

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:32
Show TV Cam Tavanlar dizisi tekrarları ne zaman yayınlanıyor?
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Fragmanıyla yoğun ilgi gören Cam Tavanlar dizisinde başrolde yer alan Bensu Soral ve Kubilay Aka rol almışlardır. Yapımcılığını OJO Pictures’in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda oturan Fehmi Öztürk adını bu diziyle de duyurdu. Başarılı ve yetenekli kadro ile 9 Haziran Çarşamba günü yayınlanacak dizinin tekrar bölümlerinin saatleri ve günleri belirlendi.

  • Çarşamba 22:30
  • Perşembe 00.15
  • Cuma 23.30
  • Cumartesi 15.15 – 00.30
  • Pazar 20.00


Son Güncelleme: 07.06.2021 13:32
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Cam Tavanlar Tekrar BölümüYeni Dizi Cam Tavanlar
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