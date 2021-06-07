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Show TV Çukur gala yayını ne zaman, saat kaçta başlayacak? Çukur final gala yayın saati

4 senedir ekranlara pazartesi günleri izleyicileri kitleyen Çukur dizisi final yapıyor. İlk bölümden bu zamana kadar diziyi takip edenler dizinin nasıl bir son ile biteceğini merak etmiş durumda. Peki çukur bitecek mi? Dizinin gala yayını ne zaman? Saat kaçta? Detaylar haberimizde…

07 Haziran 2021 Pazartesi 15:14
Show TV Çukur gala yayını ne zaman, saat kaçta başlayacak? Çukur final gala yayın saati
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Dizi bitti mi?

Show TV’nin popüler yapımı Çukur son bölümüyle 7 Haziran Pazartesi saat 20:00’de seyirciyle son kez buluşacak.

Gala yayını ne zaman?

Final öncesi izleyicilere 4 yıllık bir yolculuk yaptıracak ve 4 senede neler olduğunu hatırlatacak gala yayınıyla dizi güzel bir şekilde izleyenlerine “hoşça kal” diyecek. O yayın bu akşam 20.00’de Show TV’de.


Final ’de izleyiciyi neler bekliyor?

Dizinin son bölümünde Yamaç ve Amca ölümün kıyısında birbirleriyle savaşacaklar. Koçovalı ailesi son savaşa girecek. Herkesin hayatları uğruna son mücadelesini vereceği savaşta kim gülen taraf olacak, kim üzülecek hep birlikte göreceğiz.


Son Güncelleme: 07.06.2021 15:14
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurAras Bulut İynemliShow Tv
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