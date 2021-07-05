Show TV Üç Kuruş dizisi konusu ve hikayesi belli oldu

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Üç Kuruş adlı dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstlenirken dizinin yönetmenliğini İse Sinan Öztürk üstleniyor. Oldukça merak edilen dizinin senaryosu Damla Serim ve Murat Uyurkulak kaleme alıyor. Dizi hakkında en çok merak edilen konulardan biri ise oyuncu kadrosu oldu. Kadroda Uraz Kaygılaroğlu’nun yer alacağı konuşulurken çalışmalara devam ediliyor.

Dizi de izleyicileri polis ve mafya çatışması bekliyor. Bunun yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu’nun kumarhane işleten Kartal karakterine can vereceği alınan bilgiler arasında. Bir diğer bilgi ise kadroda yer alması için başarılı oyuncu Taner Ölmez’e teklif götürüldüğü. Lakin geçtiğimiz hafta oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturan oyuncunun dinlenmek istediğini söyleyerek teklifi kabul etmediği öğrenildi.

Dizi yeni sezonda Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi hakkında bilinenler ise şu şekilde:

Dizinin ilk sahnesinde seri katil İrfan’ın cinayet işlemesi gösteriliyor. İrfan, kurbanın canına kıydıktan sonra cesedin üzerine üç kuruş atıyor. Dizinin adını aldığı simge ise bu şekilde ortaya çıkıyor. Ardından polis teşkilatı bir operasyonla bir hanın altında kumarhane işleten Kartal’ı yakalıyor. Dizide izleyiciye en çok gösterilecek konulardan biri de Kartal’ın ailesi ve yaşadığı mahalle. Dizinin ana merkezi ise Kartal ve İrfan’ın bağlantısı olacak.