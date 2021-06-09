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Show TV Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Show TV ve Ay Yapım, Çukur dizisinden sonra Üç Kuruş dizisi ile yeniden bir araya geldi. Bu nedenle dizi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? sorularını internet üzerinden araştırıyor. İşte dizi hakkında detaylar…

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:11
Show TV Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
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Show TV ve Ay Yapım’ın ortaklığında yayınlanan Çukur dizisi, geçen Pazartesi günü yayınlanan 131. ve final bölümü ile beraber sevenlerine veda etmişti. Dizinin büyük finalinin gerçekleşmesinin ardından yayıncı ve yapımcı kurumlar Üç Kuruş isimli yeni bir proje için yeniden bir araya geldi. Tanıtımı yapılan Üç Kuruş dizisinin konusunun ne olacağı, kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı ve ne zaman başlayacağı soruları merak ediliyor.


Ekranları adeta işgal eden Çukur dizisinin finalinde Üç Kuruş dizisinin tanıtımı resmen yapıldı. Finali ile insanları oldukça etkileyen Çukur dizisinin ardından insanlar, Üç Kuruş dizisinin nasıl bir etki yaratacağını merak etmeye başladı.

Tanıtımı yapılan Üç Kuruş dizisinin hazırlıklarına başlandı. Fakat dizinin diğer detayları henüz netlik kazanmadı. Dizinin Eylül ayında Show TV’de yayınlanmaya başlaması bekleniyor.


Son Güncelleme: 09.06.2021 10:11
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShow Tvüç KuruşAy Yapım
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